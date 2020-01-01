نشرة جول اليوم | روبن يعتدي على شباب بايرن وسانشو مستمر في دورتموند

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تركيز حول مصير جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، والكشف عن واقعة غريبة بين نجم بايرن ميونخ السابق آريين روبن وأحد شباب النادي ضمن أهم الأخبار الكروية اليوم، 8 مايو 2020.

سانشو يقترب من البقاء في دورتموند

ذكرت "سكاي" أن إدارة بوروسيا دورتموند تتوقع استمرار النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو مع الفريق في الموسم المقبل وعدم رحيله.

سانشو محط اهتمام عديد الأندية في بلاده، وخصوصاً الثنائي مانشستر يونايتد وليفربول، ولكن التقرير أشار إلى قيمته المرتفعة والأوضاع الاقتصادية الصعبة بسبب التوقف، مما يصعب الصفقة.

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هونيس يطالب سيتي بتخفيض سعر ساني

أوضح أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ، أن سعر ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، يجب أن ينخفض بالنظر لعودته من الإصابة وتبقي موسم فقط في عقده.

وأوضح هونيس أن سوق الانتقالات المقبل سيتأثر كثيراً بالتوقف بسبب فيروس كورونا، وسينعكس ذلك على أسعار اللاعبين التي ستنخفض، وذلك في حوار مع "BR SPORT".

وتشير آخر التقارير إلى تقدم بايرن ميونخ بعرض أولي قيمته 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع الجناح الألماني خلال الصيف القادم.

شاب بايرن: روبن هاجمني في التدريبات

كشف كريس ريتشاردز، ناشيء بايرن ميونخ السابق، عن تعرضه للاعتداء من قبل نجم الفريق المعتزل الهولندي آريين روبن بأحد الحصص التدريبية.

وقال ريتشاردز مع "Underdog Soccer ": "في أحد الحصص بأسبوعي الأول لم أقم بالتدريب بالشكل المطلوب وأخفقت أكثر من مرة، قام روبن بجذبي لليسار وهاجمني، كان أمراً مرعباً".

جبريل سيسيه يبحث عن مواصلة المشوار

أعلن المهاجم الفرنسي المعتزل جبريل سيسيه عن استعداده للعودة مجدداً للعب كرة القدم، وذلك من أجل هدف وحيد وهو بلوغ حاجز المائة هدف في الدوري الفرنسي.

سيسيه ذكر في حوار عبر "إنستجرام" أنه يريد أن يعود للملاعب وأنه جاهز على المستوى البدني من أجل الوصول للرقم مائة بعد مشواره الحافل بالملاعب الفرنسية.

سون ينهي الخدمة العسكرية

أعلنت وسائل الإعلام الكورية والإنجليزية أن سون هيونج مين، نجم توتنهام، قد أنهى بنجاح خدمته العسكرية في الساعات الماضية ببلاده كوريا الجنوبية.

سون استغل توقف نشاط كرة القدم والتحق بجيش بلاده من أجل إتمام الخدمة العسكرية الإجبارية المفروضة عليه في 20 أبريل الماضي، وأعلن توتنهام إتمامه لها بنجاح.

أياكس يتراجع عن صفقة لاعب أتلتيكو

تحدثت "آس" أن أياكس كان عازماً على ضم ناهوين بيريز، مدافع أتلتيكو مدريد، الصيف المقبل مقابل 25 مليون يورو، ولكن الآن قرر التراجع عن إتمام الصفقة.

وأضاف التقرير أن بقاء اللاعب في مدريد سيغير خطط النادي بخصوصه، وسيتم إدراجه من جديد في صفوف الفريق وإعطائه الفرصة للمشاركة.