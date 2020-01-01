نشرة جول اليوم | رحيل هالاند المرتقب وحلم باريس برونالدو

ما هو جديد عالم الكرة؟

حلم باريس بضم رونالدو ورحيل هالاند المرتقب يتصدران أبرز أخبار الكرة صباح 19 مايو 2020.

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بوروسيا دورتموند يبدأ البحث عن بديل هالاند

أوضح موقع "لو 10 سبورت" أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يسعى للحصول على خدمات اللاعب أودسون إدوارد من صفوف سيلتيك الاسكتلندي.



الموقع أكد أن تحرك دورتموند يأتي في ذلك الوقت بسبب رغبة النادي الألماني في إيجاد بديل للمتألق إرلينج هالاند الذي سيكون الحفاظ عليه في غاية الصعوبة بعد مستوياته الأخيرة.

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لامبارد يرفض طلب ريال مدريد ويوفنتوس

أكدت شبكة ESPN الأمريكية أنّ فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، يرفض التخلي عن نجولو كانتي لصالح ريال مدريد وكذلك جورجينيو إلى يوفنتوس.

التقارير الصحفية ربطت جورجينيو بالانضمام إلى يوفنتوس لخلافة ميراليم بيانيتش.

باريس سان جيرمان قلق من نيوكاسل

بحسب ما أوضحت مجلة "كوت أوفسايد" فنادي باريس سان جيرمان يشعر بالقلق تجاه التحركات داخل أروقة نيوكاسل، ويسعى لتأمين نجومه من الرحيل للدوري الإنجليزي مع قرب انتقال ملكية النادي للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار.

يأتي هذا في الوقت الذي ربطت فيه تقارير صحفية الأوروجوياني إدينسون كافاني بالانضمام لصفوف النادي الإنجليزي بشكل مجاني في الصيف المقبل.

تشيلسي يتغلب على آرسنال في صراع ضم نجم فينورد

كشفت تقارير صحفية عديدة أن نادي تشيلسي أصبح أقرب بشكل واضح من ضم اللاعب لاماري بوجاردي من صفوف فينورد الهولندي.

جاء هذا في الوقت الذي يحاول فيه آرسنال هو الآخر الحصول على خدمات اللاعب الشاب، الذي أظهر مستويات مبشرة في الموسم الجاري مع فريقه الحالي.