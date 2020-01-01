نشرة جول اليوم | راتب الظاهرة وتحديات باريس سان جيرمان

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الإثنين الموافق الـ 14 من ديسمبر 2020.

تصريحات ليوناردو حول برشلونة وحكم واقعة العنصرية وتصريحات والد نيمار بالإضافة لصفقات بايرن ميونخ وراتب رونالدو ضمن أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الإثنين الموافق الـ 14 من ديسمبر 2020.

ليوناردو: مباراة برشلونة استثنائية لنيمار ولا نخشاهم

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، على صعوبة مباراة فريقه أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكنه عاد وأشار إلى اعتياد النادي الفرنسي على مثل هذا النوع من المباريات.

ورغم البداية السيئة للبي آس جي على صعيد دوري الأبطال، لكن تمكنت كتيبة توماس توخيل من العودة من بعيد وتحقيق المركز الأول والتأهل إلى ثمن النهائي، ليسقطوا أمام برشلونة في مباراة ثأرية من الريمونتادا الشهيرة في 2017.

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حكم عنصرية باشاك شهير وباريس يتواصل مع ديمبا با

كشف السنغالي عثمان ندوي الذي أمضى سنوات طويلة من مسيرته الكروية في الملاعب الرومانية اليوم عن مكالمة هاتفية جمعت سيباستيان كولتيسكو الحكم الخاص بواقعة باشاك شهير وباريس سان جيرمان الشهيرة بديمبا با نجم الفريق التركي.

جاء هذا في تصريحات صحفية قال خلالها: "وضعتهما على الهاتف سويًا، فأنا أعرف الحكم وأعلم أن تلك ليست شخصيته، وديمبا با تفهم الأمر جيدًا وخرج من المكالمة بتفهم جديد لطبيعة الحكم".

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والد نيمار: اللعنة! إلى متى سنظل ضحية الأخطاء؟

شنّ والد نيمار دا سيلفا هجومًا ضاريًا على حكام المباريات بعد الخطأ الذي أدى إلى إصابة نجله بإصابة قوية في الكاحل خلال مباراة باريس سان جيرمان وليون الأخيرة.

اللحظات الأخيرة من مباراة ليون شهدت تدخلًا عنيفًا من تياجو مينديز على نيمار أدى إلى خروج الدولي البرازيلي من الملعب وهو يبكي من شدة الألم.

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دايوت أوباميكانو على رادار بايرن ميونخ

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي بايرن ميونخ يريد الحصول على خدمات اللاعب دايوت أوباميكانو من صفوف لايبزيج.

جاء هذا بحسب ما ذكر "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن رغبة بايرن ميونخ جاءت بعد انسحاب مانشستر يونايتد من الصفقة في الساعات الماضية.

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الظاهرة يحصل على راتب نظير رئاسة ناديه بلد الوليد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مجلس إدارة نادي بلد الوليد قد قرر أن يحصل النجم البرازيلي المعتزل رونالدو دي ليما رئيس النادي على راتب نظير مركزه في الفريق.

يأتي هذا بالرغم من أن رونالدو هو المالك الأول للنادي وحامل أغلبية الأسهم، وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، فتمت الموافقة على الاقتراح دون تحديد الراتب.