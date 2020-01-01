نشرة جول اليوم | خروج خيمينيز من المشفى، وتعافي ديفيس

أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم

عودة ألفونسو ديفيس من الإصابة، وخروج راؤول خيمينيز من المشفى بعد عملية جراحية في رأسه، ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020.

خيمينيز يغادر المشفى بعد عملية جراحية ناجحة

عاد راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون، إلى منزله بعد عملية جراحية خطيرة في رأسه، وذلك وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه بموقع "تويتر".

ورفض المدير الفني للفريق، نونو سانتو، وضع جدول زمني لعودة اللعب مؤكدًا على أهمية التركيز على تعافيه التام وقضاء وقت مناسب مع عائلته.

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نوير: بواتينج ومولر قد يعودان لمنتخب ألمانيا

أكد مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، أنّ باب عودة جيروم بواتينج وتوماس مولر إلى المانشافت ليست مستبعدة.

وأشار إلى أنّ الثنائي يقدم مستوً جيد مع بايرن ميونخ ويتطور بشكل ملحوظ والمدرب يواخيم لوف لن يختار سوى الأفضل لألمانيا.

غرامة على مدرب النرويج لخرق قواعد الحجر الصحي

تعرض ستال سولباكن، المدير الفني للمنتخب النرويجي، إلى غرامة مالية وصلت إلى 2300 دولار بعد كسره قواعد الحجر الصحي ومغادرة منزله.

وجاء ذلك بسبب حضور المدرب لمباراة كرة القدم في العاصمة أوسلو، إلا أنّه لم يكن يجب أن يغادر بيته قبل 10 أيام من وصوله إلى النرويج.

فليك يعلن عودة ديفيس إلى مباريات بايرن ميونخ

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، استعادة جهود المدافع ألفونسو ديفيس أمام لوكوموتيف موسكو، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل بعد ضمان بايرن ميونخ التأهل متصدرًا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ تراجع عن ضم لاعب شاختار

كشف الظهير دودو، لاعب شاختار، أنّه كان في مفاوضات متقدمة مع بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار إلى أنّ المفاوضات فشلت بسبب الاختلاف على قيمة الصفقة، إذ يتراوح سعر اللاعب بين 25 و30 مليون يورو.