نشرة جول اليوم | حيرة تياجو سيلفا وآرسنال يكرم هايبري

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مصير تياجو سيلفا، وتكريم خاص من آرسنال لملعبه القديم "هايبري" ضمن نشرة جول اليوم، 20 أغسطس 2020.

تياجو يقترب من إيطاليا ولكن

ذكرت "كورييري" أن تياجو سيلفا، قائد بي إس جي، في طريقه إلى فيورنتينا بداية من الموسم المقبل بعد الاتفاق مع اللاعب الذي سيصبح حراً بعد نهائي دوري الأبطال.

وربطت التقارير بين البرازيلي وناديه السابق ميلان، كما أفادت أخرى أن باريس قد يقدم عرضاً جديداً، ولكن الصحيفة الإيطالية أوضحت أن اللاعب اختار الفيولا ويبحث عن منزل بالفعل.

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"تيليجراف" الإنجليزية في المقابل أصرت أن تشيلسي لم يستسلم وسيحاول إقناع اللاعب بالموافقة على عرضه له.

سليماني يقترب من الاستمرار في فرنسا

أفادت "ليكيب" أن إسلام سليماني في محادثات متقدمة مع رين للانتقال إلى صفوفه في الأيام المقبلة.

اللاعب انتهت علاقته مع موناكو بنهاية الموسم الأخير الذي لعبه معه على سبيل الإعارة من ليستر، والذي بدوره لا يدخل في الحسابات كثيراً.

آرسنال يكرم هايبري

أعلن آرسنال عن قميصه الثاني الذي سيكون تصميمه تكريماً لملعبه السابق "هايبري"، وسيرتديه الفريق في مبارياته الموسم المقبل.

ونشرت شركة "أديداس" المصنعة للقميص فيديو عبر حسابها للدعايا له وربطته باللاعبين الحاليين، والنجوم الذين لعبوا من قبل على الملعب التاريخي.

كان يبشر جمهور بايرن بخصوص ألابا

أفاد أوليفر كان، مدير بايرن ميونخ، في مؤتمر صحفي عبر "زوم" أن المفاوضات مع دافيد ألابا ووكيله في تقدم، وأنه يشعر أن الاتفاق أصبح ممكناً بين الطرفين لتمديد تعاقد اللاعب.

وأشار كان إلى أن الاجتماع الأخير كانت الأجواء فيه ودية، وأن ناديه يبذل كل ما في وسعه للإبقاء على النمساوي، ويشعر بالتفاؤل حيال الفرضية.

صفقة تبادلية بين روما ونابولي

أكدت عدة مصادر إيطالية عن اقتراب روما ونابولي من حسم صفقة مبادلية شينجيز أوندر مع أركاديوش ميليك في الساعات المقبلة.

التركي ومبلغ مالي سيكونا المقابل لضم المهاجم البولندي إلى نادي العاصمة، كما أن هناك حديث عن انتقال جوردان فيريتو في الاتجاه المقابل أيضاً.

جارسيا قد يغادر ليون

أوضح رودي جارسيا، مدرب ليون، في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال أنه لا يعرف بعد مصيره فيما يخص الموسم المقبل.

المدرب الفرنسي الذي تم تعيينه أثناء الموسم أكد أن المستقبل ووضعية النادي المادية تخص الرئيس والمدير الرياضي، وأنه لا يحتاج أن يبلغ فريقه نصف نهائي المسابقة ليعرف مدى جودة لاعبيه.