نشرة جول اليوم | حقيقة عرض سانشو وبايرن ميونخ يفاوض ظهير برايتون

أهم ما جاء في الصحف والمواقع العالمية

ندخل في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، وهناك حالة كبيرة من النشاط بالأندية الأوروبية، من أجل التدعيم قبل فوات الأوان.

مفاوضات مكثفة بين آرسنال وليون حول عوار، ومانشستر يونايتد يحسم مصيره من صفقة سانشو، وكذلك محاولات بايرن ميونخ لضم ظهير برايتون، ضمن أهم ما جاء بالمواقع والصحف العالمية، الصادرة اليوم الثلاثاء..

حقيقة عرض سانشو

المزيد من الفرق

العديد من التقارير الصحفية، أكدت تقدم مانشستر يونايتد بعرض لضم جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، لكن هذه الأنباء غير صحيحة.

مصادر خاصة لموقع "جول" أكدت أن مانشستر لم يتقدم بهذا العرض، نظراً لعدم استعداد النادي الإنجليزي لتلبية مطالب دورتموند بدفع 120 مليون يورو.

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وأما بالنسبة لحقيقة المفاوضات مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، فهناك احتمالية لضم اللاعب، ولكن على سبيل الإعارة فقط.

صفقة عوار

يستمر الغموض حول مصير الفرنسي حسام عوار لاعب ليون، بوجود اهتمام من آرسنال بالحصول على خدماته هذا الصيف.

إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أكدت أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال تواصل مع اللاعب بنفسه، تمهيداً للتقدم بعرض يصل إلى 38 مليون يورو خلال الساعات القادمة.

وعلى الجانب الآخر يترقب يوفنتوس الوضع من بعيد، حيث استفسر من ليون عن موقف عوار، دون التقدم بعرض رسمي حتى الآن.

فوفانا وصفقة قياسية

أصبح ليستر سيتي على أعتاب التعاقد مع، ويسلي فوفانا مدافع نادي سانت إيتيان الفرنسي قبل إغلاق السوق.

المدافع البالغ من العمر 19 سنة، سيكون أغلى المغادرين في تاريخ ناديه، بعد الاتفاق مع ليستر على بيعه مقابل حوالي 35 مليون يورو.

شفاء رئيس نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، عن شفاء رئيسه أوريليو دي لورينتيس من فيروس كورونا وتحول عينته إلى سلبية.

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دي لاورينتس أصيب بالوباء في 10 سبتمبر الجاري، خلال اجتماع أندية الدوري الإيطالي، وقضى الفترة الماضية في الحجر الصحي حتى التعافي.

كرة قدم جديدة

أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ، خرج في تصريحات صحفية، ليؤكد أن كرة القدم تغيرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقال النرويجي قبل مباراة فريقه في كأس الرابطة ضد برايتون:"كرة القدم تغيرت، لا يوجد جماهير أو فترة تحضيرية، حتى قانون لمسة اليد تم تغييره، نحن لا نعلم ما سيحدث أكثر من ذلك".

وأضاف:"يمكنك مناقشة هذه الأشياء، ولكن نحن بحاجة للمزيد من الوضوح عن الطريقة المتبعة لاحتساب ركلات الجزاء ولمسة اليد، مثلما حدث في مباراتنا مع كريستال بالاس في لقطة فيكتور لينديلوف".

بايرن وظهير برايتون

صحيفة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت اهتمام بايرن ميونخ بضم طارق لامبتي ظهير برايتون الأيمن، تمهيداً لمحاولة ضمه هذا الصيف.

سيرجينو ديست ظهير أياكس كان الهدف الرئيسي للبافاري، لكن حسم برشلونة للصفقة وخطف اللاعب، دفع بايرن للتفكير في لاعب تشيلسي السابق.

التقرير الإنجليزي، أكد أن برايتون يريد الحصول على 25 مليون يورو لبيع اللاعب، بينما يرغب بايرن في دفع 15 مليون فقط.