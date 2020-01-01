نشرة جول اليوم | تهنئة بايرن ميونخ واستياء هالاند

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية ليوم الجمعة الـ 27 من نوفمبر 2020.

فوز نيوكاسل على كريستال بالاس وبداية الجولات في الدوريات الأوروبية، بالإضافة لغياب نافاس عن باريس سان جيرمان وتهنئة بايرن ميونخ للأهلي ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية ليوم الجمعة الـ 27 من نوفمبر 2020.

نيوكاسل يعود للانتصارات

حقق فريق نيوكاسل انتصارًا هامًا على نظيره كريستال بالاس في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

الفوز جاء بهدفين نظيفين وأعاد نيوكاسل للانتصارات بعد غياب في آخر جولتين ليرفع رصيد الفريق للنقطة الـ 14 في المركز العاشر.

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وفي الدوري الفرنسي تعادل ستراسبورج ورين كما فاوز فولفسبورج على فيردر بريمن بخمسة أهداف لثلاثة في الدوري الألماني، بينما تعادل بلد الوليد وليفانتي في افتتاح الجولة بالدوري الإسباني.

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نافاس يغيب عن باريس سان جيرمان

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن غياب لاعبه كيلور نافاس عن مواجهة فريقه القادمة ضد بوردو.

ولم يتواجد نافاس في تدريبات الفريق بالأمس واليوم، وسيبدأ مكانه اللاعب سيرخيو ريكو أساسيًا.

بايرن ميونخ يهنئ الأهلي

تقدم نادي بايرن ميونخ بالتهنئة للأهلي المصري بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الفريق القاهري.

يذكر أن بايرن ميونخ يلعب في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في شهر فبراير المقبل، والتي صعد لها الأهلي لتوه.

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فافر يرد على استياء هالاند

أكد لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند أن فريقه سيحاول أن يؤخر فترة الراحة الخاصة بلاعبه إرلينج هالاند قدر الإمكان.

جاء هذا في ظل حالة الغضب التي عانى منها هالاند مؤخرًا بسبب تبديله بشكل متكرر في المباريات.