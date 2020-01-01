نشرة جول اليوم | تغييرات دورتموند وأزمة سان جيرمان

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم السبت الرابع من يوليو 2020.

تغيير بوروسيا دورتموند لأرقام القمصان، ومحاولات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات، بالإضافة لقصة كانتي الإنسانية ومصير نجوم بايرن ميونخ، ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم السبت الرابع من يوليو 2020.

نجم ليستر سيتي السابق يروي تفاصيل وقوف نجولو كانتي بجانبه في أزمته

سيدريك كيبري لاعب ليستر سيتي السابق يكشف عن قصة جديدة توضح مدى تواضع زميله نجولو كانتي حيث أوضح في تصريحات صحفية لجول.كوم أن النجم الفرنسي وأكد خلالها أن كانتي سمح له بالبقاء في منزله لمدة شهر.

وقال كيبري: "نجولو كانتي سمح لي بالبقاء معه في منزله لمدة شهر عندما كنت ألعب في صفوف فريق ليستر سيتي".

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لاعب ليستر السابق يروي تفاصيل بقائه في منزل كانتي لمدة شهر

بايرن ميونخ يعلن مصير تياجو وموقفه من هافيرتس

نادي بايرن ميونخ يعلن مصير لاعبه تياجو ألكانتارا من الاستمرار في صفوفه خلال الموسم المقبل، وموقفه من شراء كاي هافيرتس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي لصالح صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن فترة اللاعب الإسباني في بايرن ميونخ قد انتهت.

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باريس سان جيرمان يواجه منافسة مانشستر يونايتد وسيتي

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد اليوم أن محاولة نادي باريس سان جيرمان لضم إسماعيل بن ناصر من ميلان لن تكون سهلة.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" فالنادي الفرنسي سيواجه منافسة من الثنائي مانشستر يونايتد ونظيره في المدينة سيتي.

أتلتيكو مدريد يبدي مرونة في رحيل بارتي لآرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد يوافق بشكل مبدئي على مناقشة مستقبل اللاعب توماس بارتي مع آرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" والتي أكدت أن النادي يرى في ماركوس يورينتي البديل الكفء للنجم الغاني حال رحل عن صفوف الفريق.

بوروسيا دورتموند يعلن تغييرات جديدة

نادي بوروسيا دورتموند أعلن عن عدة تغييرات في أرقام قمصان اللاعبين في الموسم المقبل، بعد رحيل أشرف حكيمي بشكل رسمي، وانتهاء تعاقد ماريو جوتزه.

حيث حصل ثورجان هازارد على القميص رقم 10 وإرلينج هالاند على القميص رقم 9 بالإضافة لعدة تغييرات أخرى.