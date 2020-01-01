نشرة جول اليوم | تحديد مستقبل لوف، وجورجينيو ينتظر ساري

أبرز أخبار الساحرة المستديرة حول العالم اليوم، 18 نوفمبر 2020

تحديد مصير يواخيم لوف من تدريب ألمانيا، وإمكانية رحيل جورجينيو عن تشيلسي، ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، الأربعاء، 18 نوفمبر 2020.

لوف في أمان رغم فضيحة الهزيمة من إسبانيا

كشفت صحيفة "بيلد" أنّ يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني غير معروض للإقالة من منصبه بعد الخسارة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا.

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وبحسب الصحيفة، فإنّ أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب، تحدث مع فريتس كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي أكد له أنّ لوف في أمان ولن يترك مقعد قيادة المنتخب الألماني.

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لامبارد: التدريب أصعب من لعب كرة القدم

أكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، أنّ حياته كلاعب كانت أفضل من عمله الحالي، مشيرًا إلى أنّه يواجه 50 مشكلة يوميًا تتعلق باللاعبين أو الطاقم الفني والإداري وغيرها من الأمور.

واعتبر أنّ حياة اللاعب عبارة عن "فقاعة من الأنانية" أما المدرب فهو مسئول بشكل كامل عن كل ما يحدث في الفريق مما يجعل مهمته أكثر صعوبة.

شفاينشتايجر يطالب بإعادة مولر وبواتينج إلى المنتخب الألماني

عبر باستيان شفاينشتايجر، أسطورة ألمانيا، عن اندهاشه من غياب توماس مولر وجيروم بواتينج عن المنتخب، مؤكدًا أنّ الثنائي في مستويات جيدة مع بايرن ميونخ، أفضل فريق في العالم حاليًا.

كما انضم له مسعود أوزيل الذي غرّد عبر حسابه بموقع "تويتر" يطالب بعودة بواتينج لقيادة دفاع ألمانيا.

"جورجينيو قد يلحق بساري في فريقه الجديد"

كشف وكيل أعمال جورجينيو، نجم تشيلسي، أنّ اللاعب قد ينضم إلى فريق ماوريتسيو ساري الجديد حال تولى المدرب قيادة فريق إيطالي كبير.

وأشار إلى أنّ جورجينيو يقدم مستويات جيدة مع فرانك لامبارد، لكنّه يفضل العمل مع ساري الذي يجعله يظهر بشكل أفضل.

بعد النني .. لاعب آخر في آرسنال يتعرض للإصابة بكورونا

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ سياد كولاسيناك، لاعب آرسنال، تعرض للإصابة بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب البوسنة.

وسوف يغيب كولاسيناك عن لقاء ليدز يونايتد مع النني، كما سيتواجد ويليان في الحجر الصحي بعد سفره إلى دبي خلال فترة التوقف الدولي.

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