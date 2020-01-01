نشرة جول اليوم | بيكيه يعود لإنجلترا وهافيرتس يقترب من تشيلسي

أهم ما جاء في الصحف لآخر أخبار مختلف الفرق الأوروبية



محاولات تشيلسي لإغلاق صفقة هافيرتس، وصراع بين نابولي وآرسنال على مدافع ليل، وظهور فيروس كورونا في روما.

كل هذا وأكثر نستعرضه في نشرة جول والتي تشمل أهم أخبار الكرة العالمية اليوم 19 أغسطس 2020..



صفقة هافيرتس في الطريق

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تقارير إنجليزية أكدت اقتراب تشيلسي كثيراً من حسم صفقة كاي هافيرتس صانع ألعاب ليفركوزن، بوجود محادثات مستمرة بين الطرفين.

الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، ولكن تشيلسي عليه إضافة 20 مليون يورو على عرضه الحالي من أجل ضم اللاعب.

كورونا يظهر في روما

فيروس كورونا يعود للظهور من جديد في إيطاليا، بعدما انخفضت حدته على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ليصل إلى نادي روما.

أنطونيو ميرانتي حارس الذئاب، كشف عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" عن إصابته بالفيروس بعد القيام ببعض الفحوصات.

تشيلسي يحدد سعر باكايوكو

محاولات مستمرة من نادي ميلان الإيطالي، من أجل التعاقد بشكل دائم مع تيموي باكايوكو لاعب وسط تشيلسي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن إدارة البلوز تطلب مبلغ 25 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو 2022.

جابرييل يميل إلى آرسنال

المدافع البرازيلي جابرييل لاعب نادي ليل الفرنسي، سيتخذ قراره النهائي بالانتقال إلى آرسنال أونابولي خلال ساعات.

صحيفة "تايمز" البريطانية، أكدت أن اللاعب يميل للمدفعجية على حساب نابولي، بعد توصل الثنائي لاتفاق رسمي مع ليل، في انتظار القرار النهائي لصاحب الـ22 سنة.

عرض إنجليزي لبيكيه

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت رغبة نادي فولهام الإنجليزي الصاعد حديثاً للبريميرليج، في ضم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة .

اللاعب على قائمة البيع في برشلونة، بعد تصريحات جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، أمس الثلاثاء، عن المجموعة التي ستبقى بالفريق، حيث لم يذكر اسم المدافع المخضرم.

مانشستر يتمسك بحارسه

دين هندرسون تألق بشكل لافت خلال فترة إعارته مع شيفيلد، و مانشستر يونايتد سيحاول الحفاظ على خدماته لفترة أطول.

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تقارير إنجليزية أكدت أن المدرب أولي جونار سولشاير، يحاول تجهيز اللاعب لمنافسة دافيد دي خيا، مع التجديد له براتب أسبوعي يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني.

منافسة على بروكس

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت دخول مانشستر يونايتد في منافسة شرسة، مع نظيره ليفربول، لضم ديفيد بروكس لاعب وسط بورنموث.

المدرب أولي جونار سولشاير، يعتبر بروكس ضمن أهم البدائل المقترحة لتعويض الفشل في ضم جادون سانشو.

صفقة ميلان وزلاتان

مستقبل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، يعتبر من أهم الملفات في نادي ميلان الإيطالي هذا الصيف

صحيفة "توتو سبورت" أكدت أن الأمور المالية هي المشكلة الوحيدة لبقاء اللاعب، حيث يريد زلاتان الحصول على راتب سنوي قيمته 7.5 مليون يورو، بينما يعرض الروسونيري مبلغ 5 مليون مع بعض الإضافات.