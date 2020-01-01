نشرة جول اليوم | بوجبا يفتح قلبه وباريس يعرف مصيره

ما هو جديد الكرة؟

نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا يتحدث مع الإعلام وباريس سان جيرمان يعرف مصيره في الدوري الفرنسي ضمن نشرة جول اليوم، 9 يوليو 2020.

بوجبا سعيد بالعودة وثنائية برونو

تحدث بول بوجبا مع "يونايتد ريفيو" عن عودة المنافسات وقال إنه افتقد للمس الكرة بشدة ولقيامه بالعمل الذي يحبه، مؤكداً أن غيابه الطويل جعله يدرك مدى حبه للعبة.

وذكر الفرنسي أنه يشعر بحالة طيبة ويتدرب بشكل طبيعي ويقوم بعمل إضافي لتقوية أماكن الإصابة، مشيداً ببقية لاعبي الفريق والروح التي يتمتع بها الجميع.

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وخص بوجبا بالمديح الثلاثي برونو فيرنانديش، ماركوش راشفورد، وأنتوني مارسيال، وأيضاً ميسون جرينوود، مشدداً أن الفريق الحالي إذا استمر بالتحسن قادر على تحقيق الدوري.

باريس يتعرف على خريطة الموسم المقبل

كشفت "لو باريسيان" عن جدول باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الموسم المقبل، والذي سيفتتحه بمقابلة ميتز في العاصمة الفرنسية بالثالث والعشرين من أغسطس.

ويقام الكلاسيكو مع مارسيليا في سبتمبر، ويقابل موناكو في نوفمبر، بينما سيكون الختام في ميدان بريست بالثالث والعشرين من مايو 2021، بانتظار موقف الفريق من دوري الأبطال.

بايرن يخطط للإبقاء على توليسو

ذكرت "بيلد" أن بايرن ميونخ لن يفرط في نجمه كورنتين توليسو في حال تم بيع الثنائي الإسباني تياجو ألكانتارو وخافي مارتينيز الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب الفرنسي عانى من الإصابات هذا الموسم وتم ربطه بالرحيل، ولكن التقرير أكد أنه سيستمر لإعطاء الفريق حلولاً إضافية في وسط الميدان، ولن يتم بيعه إلا في حال وصول عروض ضخمة له.

الكشف عن أسباب استبعاد جيندوزي

أوضحت "فرانس فوتبول" أن استبعاد ماتيو جيندوزي في آرسنال سببه عدم انصياعه لنصيحة بقية اللاعبين والجهاز الفني بالتحكم في أعصابه أثناء المباريات.

الفرنسي الشاب طُرد في مباراة برايتون قبل جولات بعد تعديه على نيل موباي، التصرف الذي لم يلق إعجاباً من بقية اللاعبين ورفضوا تبريرات جيندوزني أنه كان دفاعاً عن إصابة بيرند لينو.

وأكد التقرير أن اللاعب الشاب أصبح على الهامش ويتم التفكير في بيعه بعد تصرفاته الأخيرة ورفضه الاعتذار للمجموعة عما بدر منه.