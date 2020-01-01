نشرة جول اليوم | برونو المتواضع وأتلتيكو يتحرك لتعويض الخيبة

ما هو جديد عالم كرة القدم؟

حديث برونو فيرناديش قبل قمة مانشستر يونايتد وإشبيلية بالدوري الأوروبي، وتحركات أتلتيكو مدريد لتدعيم صفوفه ضمن نشرة جول اليوم، 16 أغسطس 2020.

فيرنانديش يرفض المقارنة مع كانتونا

رفض برونو فيرنانديش، نجم مانشستر يونايتد، المقارنات التي عقدتها وسائل الإعلام بينه وبين أسطورة النادي إريك كانتونا.

وقال البرتغالي في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "كانتونا كان عظيماً لهذا النادي، أحتاج لفعل المزيد والمزيد حتى يمكن أن أدخل في تلك المقارنة أمامه".

المزيد من الفرق

وأكمل: "النادي دفع مبلغاً ضخماً لضمي وهذا يعطي الثقة، أتيت هنا من أجل البطولات ولذا أريد الدوري الأوروبي".

بريمين يضم لاعب يونايتد

نشر فيردر بريمين صوراً من تدريبات الفريق تظهر وجود لاعب مانشستر يونايتد تاهيتي تشونج، والذي يفترض أن ينتقل على سبيل الإعارة.

النادي الألماني نشر الصور رغم أن تشونج لم يوقع رسمياً بعد عقود انتقاله إلى صفوفه في صفقة إعارة لمدة موسمين.

أتليتكو يقترب من ضم ألان

أوضحت "ماركا" أن أتلتيكو مدريد مستعد لدفع 40 مليون يورو لضم متوسط ميدان نابولي البرازيلي ألان في الميركاتو الصيفي.

اللاعب دخل في مفاوضات مؤخراً مع إيفرتون، ولكن الآن التقارير تشير إلى تفوق النادي الإسباني في المفاوضات مع اللاعب.

لاتسيو يضع مهلة لسيلفا

أكدت "لاجازيتا" أن لاتسيو وضع مهلة نهائية لديفيد سيلفا اليوم من أجل الرد على العرض المقدم له لضمه بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

اللاعب الإسباني كان على وشك التوقيع، ولكن الأنباء عن عرض قطري جعلته يتردد بخصوص عرض لاتسيو لضمه لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

فيرتونخين يرفض كبار إيطاليا من أجل بنفيكا

كشف وكيل يان فيرتونخين، المدافع البلجيكي، أن اللاعب رفض عروضاً من نابولي، إنتر، وروما، وفضل الانضمام لصفوف بنفيكا.

الوكيل أكد مع "سبورزا" أن ثبات المشروع والعقد طويل الأمد لثلاثة مواسم أقنع اللاعب بالانضمام للنادي البرتغالي.