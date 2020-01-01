نشرة جول اليوم | بايرن يواصل النشاط وأوسبينا بخير

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إصابة حارس نابولي دافيد أوسبينا على مستوى الرأس الخطيرة وسوق انتقالات بايرن ميونخ النشط ضمن أبرز أخبار نشرة جول اليوم، 3 يوليو 2020.

أوسبينا بخير

أوضحت تقارير إعلامية عدة في إيطاليا أن دافيد أوسبينا، حارس نابولي، بخير وأن إصابته في لقاء أتالانتا البارحة مجرد جرح في حاجبه الأيمن.

وخرج أوسبينا بعد تعرضه للإصابة والنزيف من الرأس، وإن شوهد في المدرجات خلال الشوط الثاني، وتتحدث التقارير أنه قد يكون جاهزاً على الأقل كاحتياطي أمام روما الجولة القادمة.

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بايرن يضع خطة هافيرتس

"سبورت 1" ذكرت أن بايرن ميونخ سيبرم صفقة أخرى في الميركاتو بعد تعاقده مع ليروي ساني رسمياً الجمعة، ولكن لن تكون كاي هافيرتس.

التقرير أضاف أن فكرة ضم هافيرتس هذا الميركاتو الصيفي ستمثل مخاطرة مالية كبيرة للنادي، ولذا سيتم تأجيل التعاقد معه للمستقبل.

لاعب آخر لا يعتبره بايرن مهماً الآن رغم الحديث عن اهتمامه به هو سيرجينيو ديست، مدافع أياكس الأيمن، والذي استبعد التقرير تحرك البافاري لضمه هذا الصيف.

بريمين يتعادل مع هايندهايم

تعادل فيردر بريمين من ضيفه هايدنهايم سلبياً في ذهاب الملحق الخاص بالهبوط والصعود في الدوري الألماني.

وفشل بريمين في استغلال أفضلية اللعب على ملعبه وتحقيق نتيجة إيجابية، بل كان الضيف القادم من الدرجة الثانية أكثر خطورة وهدد المرمى.

وتُلعب مباراة العودة مساء الاثنين المقبل على ملعب هايدنهايم "فويث أرينا"، وأي انتصار سيعني عبور الأخير للبوندسليجا وهبوط بريمين.

مشكلة لبايرن قبل نهائي الكأس

لم يتضح بعد موقف نيكلاس زوله، مدافع بايرن ميونخ، من التواجد بقائمة الفريق لمباراة باير ليفركوزن بنهائي كأس ألمانيا.

لاعب آخر خارج الحسابات هو خافي مارتينيز، وكذلك كورنتين توليسو، بينما تياجو ألكانتارا على الأرجح سيكون احتياطياً.

وينتظر أن يبدأ بايرن بالثنائي دافيد ألابا وجيروم بواتينج أساسيان في التشكيل الذي سيواجه ليفركوزن بحثاً عن الثنائية.

دورتموند يحسم صفقة بيلينجهام

بحسب "فابريزيو رومانو"، نجح بوروسيا دورتموند في التعاقد مع جود بيلينجهام، موهبة برمنجهام، في الساعات الماضية والإعلان الرسمي سيكون قريباً.

الصفقة في حدود 25 مليون يورو، ونجح فيها النادي الألماني بعد منافسة مع عديد الأندية في ألمانيا وإنجلترا.