نشرة جول اليوم | بالوتيلي يقترب من تركيا ومستقبل مظلم لبيلسا

ما جديد كرة القدم في العالم اليوم، 12 أغسطس

ماريو بالوتيلي في الطريق إلى بشكتاش التركي، وتعقد موقف مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد ضمن أبرز أخبار كرة القدم اليوم، 12 أغسطس 2020

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بالوتيلي يقترب من الدوري التركي

كشفت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أنّ ماريو بالوتيلي على أعتاب الانضمام إلى فريق بشكتاش التركي بعد رحيله عن بريشيا.

التقارير الصحفية أشارت إلى تلقي اللاعب عروضًا من الدوري الروماني لكنّه فضّل الرحيل إلى تركيا.

هل يرحل بيلسا عن تدريب ليدز يونايتد؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، من الاستمرار مع الفريق الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء عقده في العام الجاري.

بيلسا لديه عقد حتى 2020 ولم يوقع عقدًا جديدًا بعد، إلا أنّ صحيفة "أثليتك" البريطانية أكدت أنّ إدارة ليدز في مفاوضات متقدمة لضمان بقاء المدرب الأرجنتيني لفترة أطول.

جنوى يدعم أتالانتا قبل مواجهة باريس سان جيرمان

وجّه نادي جنوى الإيطالي رسالة دعم إلى أتالانتا قبل لقاء باريس سان جيرمان الليلة، الأربعاء، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعبر حساب جنوى على "تويتر" نشر النادي يقول "اليوم كلنا نهتف لإيطاليا".

جدير بالذكر أنّ أتالانتا هو الفريق الإيطالي الوحيد المتبقي في دوري أبطال أوروبا بعد خروج إنتر من دور المجموعات ونابولي ويوفنتوس من ثمن النهائي.

أتلتيكو مدريد يبحث عن بديل أوبلاك

يقترب نادي أتلتيكو مدريد من التوقيع مع ماركو دميتروفيتش، حارس مرمى إيبار، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مقابل 20 مليون يورو.

وقد يكون ذلك مؤشرًا لرحيل أوبلاك إلى تشيلسي الإنجليزي خاصة وأنّ البلوز على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي بواقع 100 مليون يورو للتعاقد مع الحارس.