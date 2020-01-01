نشرة جول اليوم | بالوتيلي يعلن الحرب، وتحديد مستقبل كافاني وهافيرتس

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم السابع من يونيو 2020.

رغبة روما في حسم صفقة كريس سمولينج بشكل نهائي ورفض بالوتيلي للحلول السلمية رفقة بريشيا ومستقبل كافاني وكاي هافيرتس، بالإضافة لمراقبة آرسنال لموقف توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم السابع من يونيو 2020.

روما يقترب من حسم صفقة سمولينج

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي روما أصبح قربيًا للغاية من الحصول على خدمات اللاعب كريس سمولينج من مانشستر يونايتد في فترة إعارة جديدة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي سيحصل عليه مقابل 3 مليون يورو لمدة موسم آخر، على أن يكون ملزمًا بدفع مبلغ يتراوح بين 12 و15 مليون يورو لضمه بشكل نهائي بنهاية هذا الموسم.

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بالوتيلي يرفض الحلول السلمية مع بريشيا

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي بريشيا عرض على لاعبه ماريو بالوتيلي فسخ التعاقد المبرم بينهما بالتراضي، إلا أن الأخير رفض بشكل قطعي.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" فاللاعب طلب الحصول على خطاب رسمي من النادي يخبره برغبتهم في رحيله.

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بيدرو يعود للدوري الإسباني من بوابة فالنسيا

بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" فلاعب تشيلسي الحالي بيدرو رودريجيز منفتح على فكرة العودة للدوري الإسباني في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن العرض الذي يملكه اللاعب حاليًا في إسبانيا جاء من نادي فالنسيا، كما أكدت وجود أندية أخرى من إيطاليا في مقدمتها روما.

بالرغم من قرب انتهاء تعاقده .. كافاني يضع تركيزه على دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية عديدة فالنجم الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان قد نجح في ترتيب أولوياته للفترة المقبلة بشكل كبير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يركز على إنهاء دوري أبطال أوروبا والكؤوس المحلية مع الفريق قبل التفكير في مستقبله.

بايرن ميونخ يلمح لرغبته في ضم كاي هافيرتس

هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ ألمح لرغبته في الحصول على خدمات اللاعب كاي هافيرتس من صفوف باير ليفركوزن في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات تبعت مواجهة ليفركوزن مساء الأمس في الجولة الـ 30 من الدوري الألماني وقال فيها: "لا يوجد مدرب لن يحب أن يحصل على خدمات لاعب مثل كاي هافيرتس في فريقه".

إيمري تشان يطالب سانشو بالعقل

اللاعب الألماني إيمري تشان طالب زميله في صفوف بوروسيا دورتموند جادون سانشو بالتفكير كليًا في تصرفاته قبل أن يقوم بها.

وقال تشان: "علينا أن نبدأ في توجيه سانشو قليلًا، حتى خارج الملعب، هو لم يقم بفضيحة مثلًا، لكنه يثق في الأشخاص الغير مناسبين".

بارتي يريد الرحيل عن أتلتيكو مدريد وآرسنال يراقب

بحسب ما أوضحت صحيفة "صنداي إكسبريس" فاللاعب الغاني توماس بارتي يريد الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد حال فشل الأخير في الصعود لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية يرى في اللاعب القطعة الناقصة في وسط ملعبه لتحسينه في الفترة المقبلة.