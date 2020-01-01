نشرة جول اليوم | الجمهور يعتدي على بنفيكا ونفي التلاعب الفرنسي

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اعتداء على حافلة بنفيكا، ونفي التلاعب في حسم مصير الدوري الفرنسي ضمن أبرز أخبار الكرة في نشرة جول اليوم، 5 يونيو 2020.

اعتداء على حافلة بنفيكا

تعرضت حافلة بنفيكا لاعتداء بعد خوض الفريق مباراته الأولى في الدوري البرتغالي بعد عودته من جديد، والتي شهدت تعادل الفريق سلباً مع تونديلا.

وأظهرت الصور تعرض الحافلة للضرب بالحجارة، وأُصيب الثنائي يوليان فايجل وأندريا زيفكوفيتش وتم نقلهما إلى المشفى لتلقي الإسعافات.

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El autobús del fue atacado después del empate ante el Tondela en la Primeira Liga pic.twitter.com/Ckzhq4PSgM — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 5, 2020

وأكد بنفيكا في بيان رسمي أنه سيقدم كل المساعدة للسلطات من أجل التعرف على هوية المعتدين، والأسباب وراء تعرض حافلة الفريق للاعتداء من الأساس.

يذكر أن فايجل كان ضحية في الماضي لحادثة عندما تعرضت حافلة فريقه القديم بوروسيا دورتموند لعمل إرهابي قبل لقاء دوري الأبطال أمام موناكو قبل بضعة أعوام.

توتنهام يفاوض نجم فلامنجو

علمت "رايسا سيمبليسيو"، مراسلة جول في البرازيل، أن نادي فلامنجو تلقى عرضاً من توتنهام للتعاقد مع متوسط ميدانه جيرسون خلال الانتقالات الصيفية.

العرض بلغت قيمته 18 مليون يورو، ولكن اللاعب وناديه ضد فكرة الرحيل في الوقت الراهن بعد تألقه واستعادة مستواه، واقترابه من الاستدعاء لتشكيل المنتخب البرازيلي.

لا تلاعب في الدوري الفرنسي

أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسان ماراسينو عدم صحة الأقاويل بخصوص وجود ضغط من قبل مجموعة من كبرى الأندية الفرنسية من أجل إنهاء الموسم مبكراً.

وشددت ماراسينو أن قرار إلغاء المسابقة كان من قبل الرئيس والحكومة مباشرة، وأن لم يحدث أي ضغط أو تلاعب في الكواليس من أجل إصدار هذا القرار.

أوسيمين ينفي انضمامه إلى نابولي

نفى نجم ليل النيجيري فيكتور أوسيمين وجود اتفاق مع نابولي في الساعات الماضية من أجل الانتقال إلى صفوفه كما أُشيع في وسائل الإعلام.

وذكر النيجيري أن تلك الأخبار لا صحة لها، وشدد أن في حال إتمام انتقاله لأي فريق سيعلن الأمر بنفسه، وذلك في تصريحات مع "أومنيسبورت".

إصابة سافيتش وغيابه عن عودة الدوري الإيطالي

أكدت تقارير أن نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تعرض إلى إصابة على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب في الأسبوعين المقبلين.

وتعرض اللاعب للإصابة أثناء تدريبات الفريق الخميس، ولكن اتضح أنها مجرد كدمة قوية بعد التخوف من تعرضه لضرر بالغ، وذلك بحسب "لاجازيتا".