نشرة جول اليوم | الاتحاد الدولي يتراجع ونجم أتلتيكو مدريد يريد آرسنال

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الأول من يونيو 2020.

تراجع الاتحاد الدولي عن تطبيق عقوبته الشهيرة، ورغبة توماس بارتي في الانضمام لصفوف آرسنال ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الأول من يونيو 2020.

بايرن ميونخ المرشح الأول لدوري أبطال أوروبا

بحسب ما يرى ديتمار هامان نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق فالفريق البافاري هو الأقرب لتحقيق الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال هامان: "الفريق يملك معايير عالية للغاية هذا الموسم، كان هناك بعض المعاناة مع المدرب القديم لكن الآن فليك نجح بشكل واضح، هم الفريق الأفضل في أوروبا ويمكنهم الحصول على دوري الأبطال".

المزيد من الفرق

الاتحاد الدولي يخلي مسؤوليته

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يخلي مسؤوليته من قرارات عقاب نجوم كرة القدم حول العالم على التضامن مع جورج فلويد المواطن الأمريكي المتوفى جراء الاضطهاد العرقي.

ونشر الاتحاد الدولي بيانًا كتب فيه: "الأمر يعود بشكل كامل للاتحادات المحلية لاتخاذ ما تراه مناسبًا، أما الاتحاد الدولي فيتفهم بشكل كامل مدى عمق مشاعر اللاعبين في تلك القضية".

توماس بارتي يريد الانتقال لآرسنال

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي اللاعب الغاني توماس بارتي نجم فريق أتلتيكو مدريد يريد الانضمام لصفوف آرسنال الإنجليزي في أقرب فرصة ممكنة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول لندن" والذي أكد أن النادي اللندني يراقب موقف اللاعب في الفترة الحالية، وقد يحاول ضمه لصفوفه قريبًا.

باولو ديبالا يرفض باريس سان جيرمان

النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب أن حاول الأخير ضمه لصفوفه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فاللاعب يفضل الاستمرار رفقة يوفنتوس حتى نهاية تعاقده الحالي والذي يستمر حتى 2022.

شالكه يرفض شراء توديبو

نادي شالكه الألماني قرر ألا يفعل بند الشراء في عقد اللاعب جيان كلير توديبو المعار من صفوف برشلونة الذي تبلغ قيمته 25 مليون يورو.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فالنادي سيحاول تمديد إعارة زميله خوان ميراندا بالرغم من المستويات المتواضعة التي يقدمها.

فالنسيا يستنكر تصريحات جاسبريني

أعرب نادي فالنسيا عن انزعاجه من تصريحات جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا والتي أكد من خلالها أنه كان يعاني من فيروس كورونا أثناء قيادته لفريقه في مواجهة الخفافيش قبل أسابيع.

النادي أكد خلال بيان رسمي أنه بذل كل ما في وسعه خلال تلك المباراة حتى لا يجعلها بؤرة لانتشار المرض القاتل بالتعاون مع السلطات الصحيفة في إسبانيا.

أتلتيكو مدريد ينضم لريال مدريد في الصراع على مدافع سليتك

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني يسعى للحصول على خدمات اللاعب كريستوفر آيير مدافع سلتيك الاسكتلندي.

عدا ميسي ورونالدو.. بنزيما يكتسح مهاجمي الليجا في 10 سنوات

اللاعب يعد محل اهتمام من ريال مدريد أيضًا بسبب المستويات الطيبة التي يقدمها في الفترة الأخيرة، ويسعى النادي الملكي للحصول على خدماته.

آرسنال يبدأ مفاوضات تجديد أوباميانج

كشفت صحيفة "ليكيب" أن نادي آرسنال قد بدأ بالفعل في محاولاته من أجل تجديد عقد لاعبه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

ينتهي العقد الحالي للنجم السابق لبوروسيا دورتموند بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يستطيع الرحيل مجانًا خلال عام واحد فقط.

صراع سافيتش يشتعل

بحسب ما أكد موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" فصراع الحصول على خدمات اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو قد اشتغل مؤخرًا.

وذكر الموقع أن باريس سان جيرمان هو آخر المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب، وسيحاول منافسة مانشستر يونايتد عليه.

سيلتا فيجو يريد رافينيا

نادي سيلتا فيجو قرر أن يدفع 16 مليون يورو من أجل ضم اللاعب رافينيا ألكنتارا بشكل نهائي من برشلونة في الصيف المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي يملك فيه اللاعب عدة عروض من الدوري الإيطالي والإنجليزي، وهو ما قد يصعب من مهمة الفريق الإسباني.

جيمناسيا لابلاتا يجدد لمارادونا

ذكرت صحيفة "لا ناسيون" أن نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني قد قدم عرضًا لمديره الفني دييجو أرماندو مارادونا من أجل تجديد تعاقده حتى 2021.

وينتهي تعاقد مارادونا الحالي بنهاية شهر أغسطس المقبل، مما يعني أن العقد الجديد يضيف لفترته 16 شهرًا مع النادي.