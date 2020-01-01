نشرة جول اليوم | اعتراف ويليان وبدلة ناجلسمان وغضب توخيل

أهم ما جاء من أخبار عن الفرق الأوروبية

غضب من يوليان ناجلسمان عقب خسارة لايبزيج من مانشستر يونايتد 5/0 في دوري أبطال أوروبا، ودفاع توماس توخيل عن باريس سان جيرمان، ضمن أهم أخبار الكرة العالمية، بالمواقع والصحف الصادرة اليوم الخميس.

بدلة ناجلسمان

مانشستر يونايتد نجح في الفوز على لايبزيج الألماني بنتيجة 5/0، بدوري أبطال أوروبا، ليخرج يوليان ناجلسمان في حالة غضب بعد الهزيمة.

مراسل شبكة "سكاي" الألمانية، سأل مدرب لايبزيج إن كانت البدلة التي ارتداها خلال المباراة، فشلت في جلب الحظ له.

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وجاء رد ناجلسمان كالتالي:"لا تتحدث عن ملابسي، أرتدي ما أريد، أنا مدرب كرة قدم ولست عارضاً للأزياء".

فرصة روميرو

الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو تعرض لصدمة قوية، بعد استبعاده من قائمة مانشستر يونايتد للموسم الجديد.

موقع "ديلي ستار" الإنجليزي، كشف عن وجود بعض الفرص من أندية أرجنتينية، من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ33 سنة.

غضب توخيل

باريس سان جيرمان تعرض لانتقادات شرسة الفترة الأخيرة، بسب الخسارة أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين، ومستوى الفريق في الدوري الفرنسي.

المدرب الألماني توماس توخيل خرج بعد الفوز على باشاك شهير 2/0 قائلاً:"دائماً ندخل في هذه المحادثات ونتحدث عن تحملي المسؤولية، لا توجد هناك مشكلة يمكنكم انتقادي ولكن دعونا نتحلى بالواقعية".

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وأضاف:"من المتصدر في الدوري الإيطالي؟ يوفنتوس؟ لا، أما إنجلترا من يتصدر البطولة؟ مانشستر سيتي أو ليفربول؟ نفس الأمر لريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا".

اعتراف ويليان

اعترف ويليان جناح آرسنال المنضم حديثاً للفريق قادماً من تشيلسي، أنه يحاول التأقلم مع الطريقة الجديدة التي يعمل بها ميكيل أرتيتا في النادي اللندني.

وقال البرازيلي:"طريقة التمركز لا تعني أنه ليس لديك أي حرية في الملعب، ولكن في بعض الأحيان عليك احترام المركز الذي تلعب فيه وما يطلبه منك المدرب لأنه يبحث عن الأفضل للفريق".

وأضاف:"ربما تشعر بالإحباط عندما لا تلمس الكرة، لكن ميكيل يقول دائماً انتظر دقيقة وستصل لك الكرة، وهو ما يجعلني أتعلم منه الكثير".

حزن مانشيني

أعرب روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، عن حزنه بسبب الحالة التي يمر بها ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا السابق.

بريشيا قرر إنهاء التعاقد مع بالوتيلي الموسم الماضي، ليقضي اللاعب الفترة الحالية بدون أي فريق، وسط غموض كبير حول مستقبله.

مانشيني قال عن صاحب الـ30 سنة:"أشعر بالحزن الشديد لرؤيته في هذه الحالة، هو في سن الثلاثين، يجب أن يكون في كامل النضج الفني لكرة القدم، حتى يتمكن من اللعب مع المنتخب الإيطالي".

وأضاف:"أنا أحبه وأتمنى أن تتحسن ظروفه في الفترة القادمة".