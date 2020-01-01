نشرة جول اليوم | إلغاء الأقنعة الرياضية في ألمانيا وعودة الدوري الأمريكي

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية اليوم، العاشر من يونيو 2020.

عودة الدوري الأمريكي وتخفيض الإجراءات الطبية في الدوري الألماني ضمن أهم أخبار كرة القدم اليوم، التاسع من يونيو 2020.

تحديد موعد عودة الدوري الأمريكي

قرر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عودة الدوري الأمريكي على أن يكون في مدينة ديزني الترفيهية.

وذكر دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي، إنّ البطولة سوف تنطلق يوم 8 يوليو المقبل، على أن يتجمع الـ26 فريق المشارك في مدينة ديزني.

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تخفيف إجراءات السلامة في الدوري الألماني

أعلنت رابطة أندية الدوري الألماني إلغاء إلزامية ارتداء كمامة في مدرجات الملاعب، وكذلك الأمر بالنسبة للحكم الرابع.

وأشار البيان إلى زيادة عدد المسموح لهم بدخول الملعب وزيادة عدد الصحفيين والقنوات الرياضية من 13 إلى 26.

ساني لا يقلق كومان في بايرن ميونخ

أكد كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، في حوار مع صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أنّه لا يشعر بالقلق من اقتراب الفريق من التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي.

وأوضح اللاعب أنّ مصيره لن يتغير إلا لو قرر البافاري التخلي عنه، موضحًا أنّه جاء إلى بايرن ميونخ وهو يمتلك فرانك ريبيري وآريين روبن وكذلك دوجلاس كوستا ولم يحرمه ذلك من اللعب.

أمين حارث يقترب من العودة إلى الملاعب

كشف أمين حارث، لاعب شالكه، اقترابه من العودة إلى الملاعب عبر حسابه بموقع "انستجرام".

وأكد اللاعب جاهزيته لخوض المباريات ومن المرجح مشاركته لعدة دقائق في لقاء باير ليفركوزن.

كانوتيه: تويتر ليس الحل للتخلص من العنصرية

كشف فريدريك كانوتيه، أسطورة مالي وإشبيلية، أنّ التخلص من العنصرية لن يكون فقط ببعض الوسوم على موقع "تويتر".

وأكد في إحدى فعاليات الدوري الإسباني أنّ القضاء على العنصرية يحتاج لسنوات من الاحتجاج والمطالبات بتعديل اللوائح والقوانين ولن ينته بين يوم وليلة.

كما أثنى على توجهات الليجا لأجل القضاء على العنصرية في كرة القدم.