نشرة جول اليوم | إريكسن يتجه إلى باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد يراقب مدافع آرسنال

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

توماس توخيل وإمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، ورحيل أوزيل إلى الدوري التركي، وإمكانية انتقال كريستيان إريكسن إلى باريس سان جيرمان في يناير.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في نشرة جول اليوم، لأبرز أحداث الكرة العالمية بمختلف الصحف والمواقع ..

المزيد من الفرق

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، كشفت عن تخطيط أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد مع إينزلي ميتلاند نايلز مدافع آرسنال في شهر يناير القادم.

كيران تريبيير الظهير الأيمن الأساسي لأتلتيكو، سيقضي عقوبة تصل إلى 10 أسابيع بسبب خرقه قواعد المراهنات.

وهو ما دفع أتلتيكو للتفكير بضم نايلز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، واستغلال عدم مشاركته بصفة أساسية مع آرسنال.

توخيل في الدوري الإنجليزي

المدرب الألماني توماس توخيل، يقضي الساعات الأخيرة مع باريس سان جيرمان، وسط الأنباء القوية حول رحيله عن النادي الفرنسي.

صحيفة "بيلد" الألمانية، كشفت عن تخطيط توخيل للانتقال إلى الدوري الإنجليزي بعد رحيله عن باريس، مع إمكانية انتقاله لآرسنال كبديل لميكيل أرتيتا.

أليجري إلى باريس؟

خرجت بعض التقارير الصحفية لتؤكد أن ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الأسبق، يأتي على رأس المرشحين لخلافة توخيل في باريس.

شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أكدت أن أليجري لم يتفاوض مع النادي الفرنسي، بل لاعب الفريق السابق تياجو موتا هو البديل الأقرب في حالة فشل المفاوضات مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

إريكسن ومدربه السابق

كريستيان إريكسن صانع ألعاب إنتر الحالي، يعيش أسوأ فتراته تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، الأمر لم يكن كذلك مع ماوريسيو بوتشيتينو في توتنهام.

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موقع "توتو ميركاتو ويب" أكد ان الدنماركي يرحب بفكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في حالة تولي المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب الفريق قبل بداية شهر يناير القادم.

اعتراف لامبارد

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، على سعادته ببداية فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لا يعتقد أن فريقه جاهزًا للفوز بالبطولة حتى الآن.

وقال لامبارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"كمدرب دائمًا ما تبحث عن المزيد، جلبنا العديد من اللاعبين المميزين في الصيف، ولكن بعضهم غاب بسبب الإصابة أو نقص اللياقة".

وأضاف:"قدمنا بداية جيدة شهدت الكثير من التحسن، لذلك أنا سعيد جدًا ولكننا نريد المزيد، نطمح في الفوز بالألقاب، لذلك علينا تقبل أحيانًا أن الأمور تسير خطوة بخطوة".

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت وجود مفاوضات جدية بين مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال ونادي فنربخشة التركي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي.

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اللاعب يعاني من التجميد في صفوف المدفعجية، قبل نهاية عقده مع النادي في صيف 2021، لذلك يبحث عن فرصة جديدة في يناير.

مهاجم سيلتك إلى يوفنتوس؟

صحيفة "هيرالد" الاسكتلندية، كشفت عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع أودسون إدوارد مهاجم نادي سلتيك بناء على طلب المدرب أندريا بيرلو.

اللاعب يقدم مستويات مبهرة مع سلتيك من الناحية التهديفية، وهناك اهتمام بضمه من بعض الأندية الأخرى مثل آرسنال وباريس سان جيرمان.