نشرة جول اليوم | أوزيل يلعب مجانًا، ودجيكو على وشك الرحيل!

نشرة جول اليوم | أوزيل يلعب مجانًا، ودجيكو على وشك الرحيل!

ءتفاصيل عقد أوزيل في فنربخشه وقرب إدين دجيكو من الرحيل عن روما بالإضافة لخسائر باريس سان جيرمان ضمن أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الإثنين الموافق الـ 25 من يناير 2021.

توتنهام يكتسح وايكومب واندررز في كأس الاتحاد

حقق فريق توتنهام الفوز اليوم على نظيره وايكومب واندررز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وايكومب واندررز تقدم في النتيجة قبل أن يقلب توتنهام الطاولة عليهم برباعية بيل ووينكس وندومبلي ليتأهل السبيرز لمواجهة إيفرتون في دور الـ 16.

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أوزيل يلعب مجانًا لفنربخشه!

كشف نادي فنربخشه أن النجم الألماني مسعود أوزيل لن يحصل على راتب نظير لعبه رفقة الفريق خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان الإعلان عن الصفقة، مؤكدًا أن راتب اللاعب سيبدأ من الصيف، كما كشف عن حصول آرسنال على مبلغ مليون و750 ألف يورو حال حقق اللاعب شروطًا محددة.

إدين دجيكو يقترب من الرحيل عن روما

علم جول.كوم أن الخلاف بين اللاعب إدين دجيكو نجم روما وباولو فونسيكا المدير الفني للفريق قد وصل لطريق سد في الساعات الأخيرة.

اللاعب سيرحل عن صفوف روما على الأغلب في ظل صعوبة استمراره تحت قيادة المدير الفني الذي قرر عدم الاعتماد عليه من جديد على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في التدريبات وكشفت عنها "سكاي سبورت".

خسائر باريس الضخمة قد تدفعه للتضحية بنجومه

أفادت الأنباء الوافدة من فرنسا بتكبد باريس سان جيرمان لخسائر مادية ضخمة في الشهور الماضية قد تدفعه للتضحية بأحد نجومه لسد العجز في الميزانية.

رواتب خانقة وأقساط صفقات لاعبين راحلين.. اقتصاد برشلونة في مهب الريح

"ليكيب" تحدثت عن خسائر وصلت إلى 204 مليون يورو عن الموسم الماضي تكبدها بي إس جي، تلك التي كشف عنها التقرير المقدم للجنة الدوري الفرنسي.

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فليك غير قلق بشأن ساني

أكد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ إنه غير قلق بشأن لاعبه ليروي ساني وشعوره بالاحباط بعد تبديله أمام شالكه.

وقال فليك: "لا يمكننا أن نتوقع أن يشارك في كل مباراة بشكل كامل ويقدم أفضل ما لديه، لقد كان محبطًا بعد اللقاء وهذا أمر يخصه".

أولمبياكوس يضم سوكراتيس

أعلن نادي أولمبياكوس عن ضمه اللاعب سوكراتيس باباستاثوبولوس من نظيره آرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2023.

وست هام يقود سباق ضم لينجارد

علم جول.كوم بقرب نادي وست هام من الحصول على خدمات اللاعب جيسي لينجارد من صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

فليك يتحدث مع أوباميكانو

تحدث هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ مع اللاعب دايوت أوباميكانو من أجل حثه على الانضمام للفريق البافاري بحسب ما ذكر صحيفة "كيكر".

هالاند يستمر في دورتموند تحت أي ظرف!

كشفت صحيفة "كيكر" أن اللاعب إرلينج هالاند سيلتزم بعقده في صفوف بوروسيا دورتموند تحت أي ظرف حتى لو لم يصعد الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل!