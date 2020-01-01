نشرة جول اليوم | أوزيل مستمر في آرسنال وجيرو يحذر تشيلسي

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تأكيدات مسعود أوزيل بخصوص استمراره في صفوف آرسنال الموسم المقبل، وتحذيرات أوليفييه جيرو لناديه تشيلسي بخصوص مكانته الموسم المقبل ضمن نشرة جول اليوم، 30 يوليو 2020.

وكيل أوزيل يؤكد استمراره مع آرسنال

أكد وكيل مسعود أوزيل أن اللاعب مستمر مع آرسنال الموسم المقبل على الرغم من خروجه خارج التشكيل في المباريات الماضية.

وكيل اللاعب قال مع "فاناتيك" أن أوزيل مستمر مع المدفعجية بنسبة 90 بالمائة حتى نهاية عقده في 2021، وفتح الباب لانتقاله إلى آسيا أو أمريكا بعد ذلك، أو حتى الدوري التركي.

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جيرو يحذر تشيلسي

حذر أوليفييه جيرو ناديه تشيلسي أنه يريد اللعب أساسياً الموسم المقبل، ولن يرضى بالجلوس احتياطياً حتى بعد وصول تيمو فيرنر.

الفرنسي قال مع "ليكيب" أنه استفاد من أسلوب لعب المنافسين بشكل دفاعي مما أعطاه الفرصة للعب أساسياً لكونه طويل القامة ويساعد الفريق، ولكنه يعلم أن استمراره أساسياً ليس مضموناً.

جيرو رحب بالاستمرار مع تشيلسي بعد نهاية عقده، وإن قال إن وصول فيرنر سيصعب من مهمته للعب أساسياً، ولكنه يريد الاستمرار في اللعب على أعلى المستويات لعامين.

آرسنال يضم موهبة نرويجية

علم "جول" أن آرسنال في طريقه لضم النرويجي الشاب جورج لويس بعد انتهاء مباراة نهائي كأس الاتحاد مع تشيلسي الأسبوع المقبل.

اللاعب سينضم بشكل مجاني بسبب عدم ارتباطه حالياً بأي نادي، وسبق له اللعب في عدة أندية نرويجية في السنوات الماضية.

بايرن يراقب بن يدر

ذكرت " Nice-Matin" أن بايرن ميونخ يراقب عن كثب موقف المهاجم الفرنسي لموناكو وسام بن يدر بعد تألقه الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن موناكو لا يمانع بيع بن يدر في حال تلقيه عرضاً يتخطى الأربعين مليون يورو التي دفعها لإشبيلية من أجل ضم هدافه.

بنفيكا ينفي مفاوضات ضم كافاني

أصدر بنفيكا البرتغالي بياناً رسمياً أكد فيه عدم وجود أي مفاوضات من طرفه من أجل التعاقد مع إدينسون كافاني.

وارتبط الأوروجوياني بالانضمام للفريق البرتغالي بعد انتهاء عقده مع بي إس جي، ولكن النادي أكد عدم صحة الشائعات.

فولر يؤكد استمرار هافيرتس

أكد المدير الرياضي لباير ليفركوزن رودي فولر مع "سبوكس" أن نجم فريقه كاي هافيرتس سيشارك في منافسات الدوري الأوروبي.

وذكر فولر أن مشاركة اللاعب لن يؤثر عليها شائعات الانتقالات وإمكانية مغادرته للنادي هذا الصيف.