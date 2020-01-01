نشرة جول اليوم | أسرار هالاند اللبنانية وأرتيتا يصدم أوزيل

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إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، يكشف أسرار تألقه، وحديث ميكيل أرتيتا عن مصير مسعود أوزيل في آرسنال ضمن نشرة جول اليوم، 24 سبتمبر 2020.

هالاند يكشف التفاصيل الدقيقة وراء تألقه

كشف إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، مع "Ruhr Nachrichten" عن بعض التفاصيل الدقيقة التي تصنع الفرق وتساهم في تألقه الكبير.

وقال النرويجي إنه يعتمد على الاستحمام في الثلج من أجل النوم بشكل أفضل، كما أنه يستعين بمدرب لبناني في اللياقة البدنية يتواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

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كما أكد هالاند على الدور الكبير الذي يلعبه والده في تطوره بسبب كونه لاعب كرة قدم سابق، مما يعطيه الخبرات اللازمة في بعض المواقف.

نوير يتوقع نجاح عودة جوتزه

تحدث مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، أثناء المؤتمر الصحفي للقاء السوبر الأوروبي، عن إمكانية عودة ماريو جوتزه من جديد لصفوف الفريق البافاري.

وقال نوير رداً على سؤال من "سكاي": "برأيي المدرب سيعرف كيف يعيده لمستواه، أعرف قدرات ماريو جيداً من المنتخب وأتوقع النجاح له".

روما يتجه نحو أليجري

ذكرت "كورييري" أن روما يفكر جدياً في فرضية إقالة مدربه الحالي باولو فونسيكا وتعيين ماسيميليانو أليجري بدلاً منه.

روما تلقى صفعة قوية بالخسارة 3-0 من فيرونا بسبب الخطأ الإداري في الجولة الأولى من الدوري، وهزيمة جديدة أمام يوفنتوس الجولة المقبلة قد تضع فونسيكا في موقف حرج.

أليجري كان قد تحدث بشكل عارض عن الأمر الأسبوع الماضي أثناء تواجده ببرنامج "الرقص مع النجوم"، وقال إنه لا يعرف شيئاً.

دي ماريا لا يتفهم أسباب استبعاده في الأرجنتين

تعجب أنخيل دي ماريا، نجم بي إس جي، مع "Closs Continental" من استبعاده من تشكيل الأرجنتين الذي سيخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

وأبدى اللاعب استغرابه وعدم تفهمه للقرار، مؤكداً أنه يبذل قصارى جهده مع باريس من أجل التواجد في المنتخب، وأنه يرى نفسه في مستوى نيمار وكيليان مبابي.

وأوضح الجناح أنه سيستمر في العمل من أجل التواجد مع الألبيسيليستي مستقبلاً، وأنه لا يرى أن سنه هو السبب في خروجه من الحسابات.

أزمة اقتصادية تضرب أندية إنجلترا

أجمعت كل صحف إنجلترا الصادرة هذا الصباح على مناقشة قضية تضرر أندية الدرجة الأولى وما أدناها اقتصادياً في الفترة المقبلة بسبب تأثير جائحة كورونا.

وكشفت التقارير أن بعض تلك الأندية مهدد بالإفلاس، مما يجعل استكمال التشامبيونشيب وبقية الدرجات في خطر إذا استمر الوضع الاقتصادي الحرج.

أرتيتا يحبط أوزيل

أوضح ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، في تصريحات نقلتها "سكاي" عقب الانتصار على ليستر في كأس كاراباو أن من الصعب رؤية مسعود أوزيل في تشكيل الفريق الآن.

وذكر الإسباني أن الفريق يتطور ويفوز مما يجعل الأمر صعباً على أوزيل ولاعبين آخرين خارج التشكيل الرئيسي، مؤكداً أن مهمته هي الفوز وتحقيق الانتصارات.