نشرة جول اليوم | أتلتيكو مدريد يريد سواريز، وبايرن يبدأ الدعم

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم السبت الموافق الـ 29 من أغسطس.

رغبة ليستر سيتي وأتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات لويس سواريز من برشلونة، وبحث بايرن ميونخ عن الدعم بالإضافة لتحركات باريس سان جيرمان وليون ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم السبت الموافق الـ 29 من أغسطس.

ليستر وأتلتيكو يصارعان يوفنتوس على سواريز

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن دخول أتلتيكو مدريد وليستر سيتي سباق التعاقد مع نجم برشلونة لويس سواريز بعد الأنباء عن خروجه من حسابات النادي الكتالوني.

رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أكد أن رأس الحربة وعدد من اللاعبين أصبحوا خارج حسابات البلوجرانا للموسم المقبل، الأمر الذي عقب عليه اللاعب.

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بايرن ميونخ يبدأ التدعيم

نادي بايرن ميونخ يسعى للحصول على خدمات اللاعب مارسيلو بورزو فيتش من صفوف إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي سيتحرك فقط لضم اللاعب عندما يرحل تياجو ألكانتارا وخافي مارتينيز.

باريس سان جيرمان يريد التجديد لحارسه الشاب

أوضحت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد حارسه البولندي مارسين بولكا.

جاء هذا رغبة من النادي الفرنسي في الحفاظ على خدمات الحارس الذي سيتم الاستعانة به في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ليون ينتظر العرض الثاني من مانشستر سيتي

ينتظر نادي ليون في الوقت الحالي العرض الثاني من نظيره مانشستر سيتي للحصول على خدمات اللاعب حسام عوار.

جاء هذا بعدما رفض الفريق العرض الأول الذي قدمه الفريق الإنجليزي مقابل 40 مليون، رغبة في تحسين القيمة التي ستدخل لهم من الصفقة.

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رويس يستعد للعودة للمباريات

يستعد اللاعب الألماني ماركو رويس للعودة للملاعب مع فريق بوروسيا دورتموند في الوقت الحالي بعدما تعافى من إصاباته الأخيرة.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية: "الأهم بالنسبة لي أن أعود في أفضل مستوياتي، سواء كان ذلك عبر لقاءات الكأس أو من خلال الدوري الألماني".