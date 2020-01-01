نشرة جول اليوم | آرسنال يستعين بالجمهور الافتراضي ونجوم الكرة يتحدون ضد العنصرية

ما هو جديد كرة القدم اليوم؟

بحث آرسنال عن حلول لوجود الجمهور في المباريات، وحملة من نجوم الكرة ضد العنصرية بعد واقعة جورج فلويد ضمن أبرز أخبار الكرة اليوم، 4 يونيو 2020.

بورتو يدعم الأطباء مع عودة الدوري البرتغالي

استغل بورتو عودة الدوري البرتغالي من أجل مساندة الأطقم الطبية في حربها ضد فيروس كورونا، وذلك عبر قمصان الفريق في مباراة فاماليساو الأربعاء بالمسابقة.

وخسر بورتو اللقاء بهدفين مقابل واحد، ولكن اللافت كان ارتداء لاعبيه قمصاناً تم تغيير اسم الراعي من "Super Boc" إلى "Super Doc" في رسالة مساندة للأطباء.

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مارش يوضح موقفه من تدريب دورتموند

أوضح جيسي مارش، مدرب سالزبورج، موقفه من الشائعات التي ربطته بتدريب بوروسيا دورتموند الموسم المقبل خلفاً للحالي لوسيان فافر.

وذكر مارش في تصريحات نقلتها "سبوكس" أنه لا يعرف فافر شخصياً ولكن يحترم كثيراً العمل الذي يقوم به الأخير مع دورتموند، وقيادته الفريق للمركز الثاني بكرة قدم رائعة وممتعة.

وأكد المدرب الحالي لسالزبورج أنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى 2022، وأنه لم يقع أي اتصال بينه وبين بوروسيا دورتموند مؤخراً.

آرسنال يستعين بالجمهور الافتراضي

أكد متحدث رسمي لنادي آرسنال أن ناديه يبحث في أمر عدد من المقترحات بخصوص الاستعانة بالجمهور الافتراضي في مدرجات ملعب "الإمارات" لمساندة الفريق في لقاءات الدوري.

ولم يوضح المتحدث طبيعة المقترحات، ولكن أشارت عدة تقارير إلى أنها قد تكون مثل تلك التي طبقها أحد الأندية الدنماركية باستخدام فيديوهات مباشرة للمشجعين وبثها داخل الملعب.

نجوم البوندسليجا يتحدون ضد العنصرية

أنشأ عدد من نجوم البوندسليجا حملة من أجل مكافحة العنصرية، وذلك على خلفية الأحداث المرتبطة بوفاة الأمريكي جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في البلاد.

وقام كريستيان بوليسيتش وأنتونيو روديجر، لاعبا تشيلسي، بالإضافة لويستون ماكيني، نجم شالكه، وألفونسو ديفيس، ظهير بايرن ميونخ، وآخرين من لاعبي الدوري الألماني بنشر فيديو لرفض العنصرية والمطالبة بالمساواة.

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بايرن يربط هافيرتس بتياجو

أكدت مصادر ألمانية مثل "كيكر" أن بايرن ميونخ لا يضع ضم كاي هافيرتس، موهبة باير ليفركوزن كأولوية في الوقت الراهن، وتركيزه منصب على تمديد عقد لاعبه تياجو ألكانتارا.

وأضاف التقرير أن بايرن قد يتحرك نحو هافيرتس فقط في حال قرر ألكانتارا عدم تمديد تعاقده مع النادي والرحيل، الأمر المتوقف في الوقت الراهن بسبب تردد اللاعب رغم التوصل لاتفاق مع النادي الشهر الماضي.

سانشو يخرق الحظر

كشفت "بيلد" عن تفاصيل جديدة تخص جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، وكسره للحظر بعد واقعة قيامه هو وعدد من زملائه بالفريق باستدعاء شخص لتهذيب شعورهم في منزل أحد اللاعبين.

الصحيفة ذكرت أن الواقعة ليست الأولى لسانشو مع كسر الحظر، إذ في الشهر الماضي سافر إلى إنجلترا دون علم ناديه، وعاد وخضع لفترة حجر لأسبوعين بمنزله أثناء معاناته من الإصابة.