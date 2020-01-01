نشرة جول | اقتراب عودة البوندسليجا ونادي كافاني القادم

ما جديد الكرة العالمية هذا الصباح؟

احتل الحديث حول تحديد موعد لعودة منافسات الدوري الألماني واختيار مهاجم باريس سان جيرمان إديسون كافاني ناديه القادم ضمن أبرز الأخبار الكروية لصباح 10 أبريل 2020

عودة البوندسليجا في مايو

أوضحت تقارير إعلامية ألمانية أن تم تحديد التاسع من مايو المقبل موعداً لعودة منافسات البوندسليجا، وذلك بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب "بيلد"، فسيتم الإعلان في الأيام المقبلة عن استكمال منافسات الدوري الألماني، ولكن بدون جمهور، المسابقة التي يتصدرها بالوقت الراهن بايرن ميونخ.

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والدة كافاني تحدد وجهته

أوضحت والدة نجم بي إس جي إديسون كافاني أن المهاجم لم يحسم بعد وجهته المقبلة، مؤكدة استمراره في أوروبا وعدم العودة إلى أوروجواي بعد التقارير التي تحدثت عن ذلك.

وأكدت والدة لاعب نابولي السابق أن نجلها يرحب بفرضية اللعب في إسبانيا، وذلك بعد ارتباطه بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد في انتقالات يناير الماضية.

لايبزج يعلق على فرضية بيع فيرنر

أكد أوليفر مينتزالف، المدير الإدارى في لايبزج، أن ناديه لن يقبل ببيع نجمه تيمو فيرنر بأقل من قيمته، وذلك بعد ارتباط الأخير ببايرن ميونخ وليفربول مؤخراً.

وأشار ميتزالف في تصريحات مع "سكاي" إلى أريحيته بخصوص الأمر، في ظل ارتباط فيرنر بعقد مع النادي الألماني حتى 2023، وإن ألمح أن اللاعب لم يحسم موقفه بعد.

فيرنر يملك بنداً في عقده مع لايبزج يسمح له بالمغادرة في أبريل الجاري مقابل 60 مليون يورو، مما جذب أنظار عديد الأندية.

هافيرتس يحبط ريال مدريد وبرشلونة

أفادت تقارير إعلامية ألمانية أن نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس قد حسم قراره بخصوص النادي الذي سيمثله الموسم المقبل، وقرر اللعب مع بايرن ميونخ.

وبحسب "سكاي"، فالشاب الواعد يفضل البقاء في الدوري الألماني، والذي يراه الأنسب من أجل الاستمرار في التطور، بعيداً عن ضغوطات الليجا.

الطرابلسي يدخل تاريخ أياكس

وقع الاختيار على النجم التونسي حاتم الطرابلسي ضم التشكيل التاريخي لنادي أياكس، وذلك بحسب أحد المواقع الجماهيرية المقربة من النادي الهولندي. التفاصيل هنا.