نشرة جول | آرسنال يعيد التذاكر ورفض طعن إلغاء الدوري الفرنسي

قرار آرسنال بإعادة التذاكر للجمهور، ورفض طعن 3 أندية على قرار إلغاضمن مجموعة من أبرز أخبار الكرة اليوم، 21 مايو 2020.

قرر نادي آرسنال الإنجليزي منح الجماهير الحاملة للتذاكر الموسمية القيمة المتبقية من التذاكر بالمجان بعد تأكد اللعب خلف الأبواب المغلقة حال استكمال الموسم.

الدوري الإنجليزي قد يعود في منتصف يونيو دون حضور جماهيري ولذلك استعاد الجمهور أمواله.

رفضت المحكمة الرياضية الفرنسية طعن أندية ليون وأميان وتولوز على قرار إلغاء الدوري الفرنسي وعدم استكماله بعد جائحة كورونا.

وجاء رفض المحكمة لطعن الأندية لأنّ مثل هذه القضايا تُنظر فقط أمام مجلس الدولة المختص بنظر القرارات التنظيمية التي تتخذها السلطات الوطنية مثل رابطة الدوري.

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ ويليان أبلغ إدارة تشيلسي باستمراره مع الفريق لنهاية الموسم حتى لو لم يجدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو.

وقد يرحل اللاعب بعد انتهاء الموسم، أي في أغسطس المقبل، حال لم يحصل على عقد جديد.

اعتذر هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، لحكيم زياش عن عدم اختياره ضمن تشكيل أفضل من دربهم في أفريقيا.

وقال رينارد في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "اعتذر لزياش على خروجه من تشكيل أفضل من دربتهم في أفريقيا، إنّه لاعب موهوب وأتمنى له التوفيق".

My apologies for the mistake in the team that you may have seen, for me Hakim Ziyech is one of the best, it would be disrespectful to football to not include him in the team, he is an incredible player with a lot of talent.

I wish him all the best and he knows it.💫 https://t.co/YUv148EzI3 pic.twitter.com/HnsX8rb3h6