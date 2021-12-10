نسخة تونس حيرت جمهور الزمالك .. لكن المشكلة ليست في الجزيري!

أربع مباريات بأربعة أهداف، هذه هي نسخة المهاجم سيف الدين الجزيري مع منتخب بلاده تونس، على عكس الحال مع ناديه الزمالك المصري.

خذ جولة في آراء جمهور القلعة البيضاء بعدما قاد اللاعب نسور قرطاج للوصول لنصف نهائي كأس العرب قطر 2021، وهو هداف البطولة حتى الآن، ستجد الآراء ما بين حسرة وما بين تعجب وتساؤلات عدة.

البعض شكك في قدرات صناعة اللعب في الفارس الأبيض، مطالبًا اللاعبين بمتابعة مباريات الجزيري مع تونس، كي يتعلمون كيف يصنع له زملاؤه في المنتخب الأهداف، والبعض طالب بالصبر عليه، وطرف ثالث شكك في قدراته مع ناديه وطالب باستغلال البطولة لتسويقه في الخليج.

لكن حقيقة الأمر أن المشكلة ليست في الجزيري أو في من حوله من اللاعبين بالأساس، إنما يتوقف الأمر على الفارق بين الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للزمالك، والمنذر الكبير؛ المدير الفني لتونس..



كارتيرون وطريقة لعبه مع الفارس الأبيض، يضطر لإخراج الجزيري من منطقة الجزاء في كثير من الأحيان في محاولة لضرب الدفاعات المتكتلة بالدوري المصري، والتي تعتمدها الكثير من الفريق أمام الفرق الكبيرة، بطرق أخرى كالمهاجم الوهمي والقادمون من الخلف وغيرها من الطرق.

لكن الكبير مع نسور قرطاج، يركز دور المهاجم صاحب الـ28 عامًا على منطقة الـ18، ويوظف من تحته من صناع اللعب، لتوصيل الكرة له بصورة أكبر.

التعامل مع الجزيري يحتاج لطابع خاص، كي تخرج بأكبر استفادة منه، أما اعتماد الطريقة نفسها بالزمالك، سيستمر الاندهاش الزمالكاوي في كل مباراة لسيف مع منتخب بلاده.

الجزيري الزمالك vs الجزيري تونس:



مع الفارس الأبيض بالموسم الجاري، شارك المهاجم التونسي في ست مباريات، لم يسجل أو يصنع بها أي أهداف، فيما خلق لزملائه فرصتين، لم يتم استغلالها لهز الشباك، وأهدر فرصة هدف محقق.

بالنظر إلى الأهداف التي كان من المتوقع أن يسجلها بقميص الزمالك فهي نسبتها 0.79.

أما مع تونس في كأس العرب، فقد شارك الجزيري في أربع مباريات، سجل أربعة أهداف، ولم يصنع أي هدف، فيما خلق ثلاث فرصة لزملائه، لم تُترجم إلى أهداف، وأهدر فرصتين محققتين.

بالنظر إلى الأهداف التي كان من المتوقع أن يسجلها بقميص تونس فهي نسبتها 3.38.

وفقًا لما ذُكر أعلاه، وبالتحديد بشأن الأهداف المتوقع أن يسجلها مع الزمالك ومع تونس، يظهر جليًا الفارق الكبير بين صناعة اللعب في الأبيض وفي نسور قرطاج.

فمع تونس، أحرز الجزيري أكثر مما هو متوقع أن يسجل، وهذا يُظهر أنه أجاد حتى استغلال بعض الفرص التي كانت صعبة، أما مع الزمالك فرغم أنه لم يستغل ما سُنح له إلا أنه كذلك لم يكن بالقدر الكبير.



من ناحية التسديدات، فمع الفارس الأبيض، سدد الجزيري 7 تسديدات، منها 3 بين القوائم الثلاث، فيما سدد رأسيتين بين القائمين والعارضة.

لكن مع تونس، فقد سدد سيف 14 تسديدة، منها 9 تسديدات بين القوائم الثلاث، وله رأسيتين بين القائمين والعارضة.

هنا أيضًا، يظهر الفارق الكبير في استخدام الجزيري مهارته في التسديد مع منتخب بلاده عما هو مع الزمالك، والأرقام كافية لتوضح الفارق في هذه النقطة.

قد يرجع الأمر لعامل نفسي، بجانب عدم الاستقرار بشكل عام، لكن مؤكد من الأرقام أعلاه أن طريقة لعب الزمالك ومن حوله من لاعبين، لا يتفقون مع الطريقة التي يبدع بها الجزيري.

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