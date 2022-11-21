"نستحق معاملة أفضل" .. غضب سعودي من اللجنة المنظمة لمونديال قطر

السعودية تفتتح مشوارها غدًا بمواجهة الأرجنتين، لكن سعود الصرامي غاضب من اللجنة المنظمة

أعرب الإعلامي الرياضي السعودي سعود الصرامي عن غضبه اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022، لقلة حضور الإعلاميين السعوديين في الحدث العالمي.

المنتخب السعودي ينافس في مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويستهل مشواره غدًا الثلاثاء، بمواجهة التانجو.

وأوضح الصرامي أن الحضور الإعلامي السعودي في قطر ضعيفًا مقارنةً بما كان عليه في مونديال روسيا 2018، بجانب أن حضور الإعلام الإكوادوري بصورة أكبر زاد من غضبه.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غياب واضح لرموز الإعلام الرياضي السعودي عن مونديال ٢٠٢٢، رغم الدعم الكبير و الدعوات العديدة التي وصلت لهم من وزارة الرياضة واتحاد الكرة الذين بذلوا تسهيلات جبارة و دعم هائل لحضور المونديال، الإعلام الرياضي السعودي كان حضوره كبيرًا و هائلًا في مونديال ٢٠١٨ في روسيا".

وأضاف: "الإعلام الرياضي الإكوادوري المتواجد في المونديال أكثر من الإعلام الرياضي السعودي، للجنة المنظمة للمونديال، الإعلام الرياضي السعودي "يستحق" معاملة أفضل".

#هات_إذنك

للجنة المنظمة للمونديال ،،،

الإعلام الرياضي السعودي "يستحق"

معاملة أفضل !!!!!!؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 21, 2022

الصرامي اختتم: "الإعلام الرياضي السعودي الأول في منطقة الخليج والأقوى والأكثر "تأثير" في الوطن العربي، رموز الإعلام الرياضي السعودي غائب عن حضور المونديال، وزارة الرياضة، اتحاد الكرة لم "يقصروا مع الإعلام والإعلاميين، لحضور المونديال، لكن هناك ظروف ""غيبتهم"".