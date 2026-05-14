نزالات Glory in Giza العالمية تجمع الملاكمة والتاريخ في قلب الجيزة

تستعد أهرامات الجيزة في 23 مايو الجاري لاحتضان واحدة من أكثر أمسيات الملاكمة ترقبًا على مستوى العالم، حين يلتقي بطل العالم الموحّد في الوزن الثقيل أولكسندر أوسيك بالنجم الهولندي ريكو فيرهوفن ضمن حدث Glory in Giza، في ليلة تجمع بين الرياضة والمشهد البصري الاستثنائي في موقع يُعد من أشهر المعالم التاريخية عالميًا.

الحدث الذي يُبث عالميًا عبر منصة DAZN، لا يقتصر على نزال عالمي مرتقب على لقب الوزن الثقيل، بل يقدّم تجربة مختلفة من حيث الموقع والأجواء، حيث تُقام المواجهة أمام أهرامات الجيزة وسط اهتمام إعلامي دول واسع وترقب جماهيري كبير، ما يمنح الأمسية طابعًا بصريًا غير معتاد في عالم النزالات القتالية الكبرى.

ومنذ الإعلان عن إقامة النزال في مصر، حظي الحدث باهتمام واسع في الأوساط الرياضية والإعلامية العالمية، خصوصًا مع إقامة المواجهة في موقع مفتوح يحمل حضورًا تاريخيًا معروفًا عالميًا، وهو ما أضفى على الحدث بُعدًا مختلفًا يتجاوز إطار نزالات الملاكمة التقليدية.

وفي جانب آخر، تمثل الأمسية فرصة مهمة لعدد من الملاكمين المصريين للظهور ضمن بطاقة عالمية تضم أسماء بارزة في عالم الملاكمة، حيث يشارك المصري باسم ممدوح أمام الأمريكي جمار تالي، إلى جانب الظهور الاحترافي لكل من محمود مبارك وعمر هيكل، في خطوة تمنح المواهب المصرية فرصة الظهور أمام جمهور عالمي ومتابعي من مختلف الدول.

كما تضم البطاقة المصاحبة مجموعة من الأسماء البارزة، من بينها البريطاني حمزة شيراز، والأوزبكي شاخرام غياسوف، واليابانية ميزوكي هيروتا، إلى جانب نزالات أخرى تعزز من قوة الحدث على المستوى الفن والتنظيمي.

ومع اقتراب موعد الأمسية، تتجه الأنظار نحو الجيزة التي تستعد لاستقبال حدث رياضي عالمي يُنتظر أن يحظى بمتابعة واسعة، في مشهد يجمع بين الملاكمة الحديثة وخلفية بصرية استثنائية أمام الأهرامات.

