"نريد تشيلي للجميع"، برافو وسانشيز في قلب الثورة التشيلية ضد سياسات الحكومة!

المظاهرات التي أثارت في البداية بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مترو سانتياغو أصبحت متنفسًا للإحباط بسبب انخفاض الأجور وعدم المساواة العالية

ملعب مترامي الأطراف يقع على مشارف مدينة سانتياجو مزخرفًا مقاعده باللون الأحمر، علم الأمة التشيلية.

إنه "إستاديو ناسيونال" الشاهد والرمز على تاريخ كرة القدم التشيلية بكل مجدها العاطفي.

لكن الاستاد القديم يحتوي ضمن أحشاءه على مشهد من أكثر الفصول المخزية في تاريخ تشيلي، وعادت تلك الذكريات على مدار الأسبوع الماضي في الدولة التي اشتهرت بين جميع دول أمريكا اللاتينية بالاقتصاد النموذجي والاستقرار السياسي.

داخل الاستاد الوطني، خلال عصر الديكتاتورية بقيادة الجنرال أجستين بينوشيه، كان الجيش يدير مركز اعتقال وتعذيب سري يُعتقد أنه كان يضم ما يصل إلى 40.000 ضحية في ذروة قمع النظام.

واليوم تخرج شائعات بأن الرئيس الحالي سيباستيان بينيرا يستخدم الاستاد لإيواء الذين قُبض عليهم خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق التي تشهدها تشيلي حاليًا، مما تسبب في إشعال المزيد من الغضب، فتلك الشائعات تعيد أشباح ماضي تشيلي، والتي يود الكثيرون، ولا سيما الموجودون في السلطة أن تظل مدفونة.

وقائع المسألة قاتمة بما فيه الكفاية. ما بدأ كاحتجاج متقطع ضد ارتفاع أسعار النقل في سانتياجو، سرعان ما انتشر إلى انتفاضة شعبية عامة ضد ما يراه الكثيرون رواتب دون المستوى، وظروف معيشية وعدم المساواة في البلاد.

كان رد الحكومة مرتبكًا، حيث كان يجمع بين التنازلات المحدودة والقمع الوحشي، بما في ذلك حظر التجول الذي يفرضه الجيش في الثامنة مساءً.

حتى يوم الجمعة الماضي، تم الإبلاغ عن مقتل 18 محتجًا على الأقل، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 5000 شخص وجرح 2000 آخرين.

مزاعم العنف الجنسي والاعتقالات غير القانونية من جانب السلطات أدت فقط إلى مزيد من التوترات الملتهبة، حيث تعرضت عشرات المباني ومحطات المترو للتخريب أو اشتعلت فيها النيران، وحدث النهب في جميع أنحاء تشيلي.

لم يثبط ذلك المتظاهرين. خرج ما يقدر بمليون شخص إلى شوارع سانتياجو وحدها يوم الجمعة مطالبين بالتغيير، وحتى من بين الأكثر راديكالية، كانت هناك دعوات لاستقالة بينيرا .

إحدى الرسائل في الاحتجاجات كانت عميقة بشكل خاص، قالت "لقد أخذوا الكثير منا أنهم حتى أخذوا خوفنا."

لقد خاض المحتجون على مدار الأيام السبعة الماضية مخاطر كبيرة في سعيهم لإسماع أصواتهم ضد حكومة يتهمونها بالصم في محنتهم.

لكنهم اختاروا بعض الحلفاء غير المتوقعين: نجوم كرة القدم في تشيلي، الذين لم يترددوا في التحدث عن موقف واضح وصريح.

قائد المنتخب، كلاوديو برافو، كان أول من تحدث وأيد الاحتجاجات، وقال على تويتر "لا نريد تشيلي للقلة. نريد تشيلي للجميع. كافية!".

وقف لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال إلى جانب برافو وتدخل في الأمر، قائلاً إن "على السياسيين أن يستمعوا إلى الشعب. الناس يعانون ونقول ما يكفي".

بينما أرسل أليكسيس سانشيز أيضًا رسالة الدعم الخاصة به، بينما دعا إلى وقف العنف من كلا الجانبين.

فيما كانت رسالة اللاعب جاري ميديل، الذي نشأ في حي فقير في ضواحي سانتياجو، أقوى من فيدال، لأنه على ما يبدو عاش تلك الصعوبات ويعرفها جيدًا، وعلق على تصريحات للرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا والتي قال فيها "إن بلاده في حرب ضد عدو قوي"، فرد لاعب بولونيا "الحرب تحتاج إلى جانبين، ونحن هنا شعب واحد يُريد المساواة".

لا نريد المزيد من العنف. نحن بحاجة إلى أن تقول السلطات إنها ستتغير لحل المشاكل الاجتماعية. يتحدثون عن جرائم وليس عن حلول للمشاكل الحقيقية. "

من النادر أن ترى نخبة لاعبي كرة القدم تشير مباشرة إلى المسائل السياسية والاجتماعية، فالكثيرين يعتقدون أن من يربح عقود بملايين الدولارات ويعيشون في أوروبا لا يشعرون بشعبهم.

لكن أبطال المنتخب الوطني التشيلي ليسوا غرباء على محنة أولئك الذين يواجهون البنادق والغازات المسيلة للدموع في الشوارع ليلة بعد ليلة في تحد لحظر التجول، فقد عاش لاعبون كفيدال وميديل في أحياء فقيرة.