نرجع للزمن الجميل والأهم هو الجمهور – ضمن ردود الأفعال عقب فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا

مصر تستضيف كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخها

فيسبوك تويتر بلال محمد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، فرحاً بفوز مصر باستضافة كأس الأمم الأفريقية القادمة، للمرة الخامسة في تاريخها.

مبروووك جداً ❤⚽ بلاش نفضل ننتقد ونقول مش قدها وازاى هننظم جماهير دول تانيه واحنا مش عارفين ننظم جماهير مصر بس ...لعل وعسى تكون دى نقطه تحول ونرجع نشوف جماهير تانى ف المدرجات ونحس بروح التشجيع زى زمان ❤⚽#امم_افريقيا_2019 — nourhan yasser (@nrabie25) January 8, 2019

احلي خبر دا مصر تفوز بتنظيم البطوله خلينا نرجع للزمن الجميل بتاع زمان وان شاء الجمهور يرجع تاني الاستاد 😍😍#امم_افريقيا_2019 pic.twitter.com/NYl7AY6TIm — أحمد إسماعيل (@ahmedismail172) January 8, 2019

مصر حسمت ملف استضافة البطولة، بعد تفوقها على حساب جنوب أفريقيا، بعد سحب ملف تنظيم البطولة من الكاميرون.

يريت اتحاد االكره يتحمل المسوليه و نشوف تنظيم كويس ومنتفضحش زي ما حصل ف كاس العالم ...

البطوله عندنا متطلعش مننا✌💛#امم_افريقيا_2019 pic.twitter.com/j1l1HADz9S — Mohammed Seddik (@Seddik_07) January 8, 2019

والله و هتقلب أعلام و فرحة و الوان عالوشوش و طبل و زمامير تاني :) . الف مبروك لمصر، إنشالله دايماً فرحانه

#امم_افريقيا_2019 — Fady (@Fadysadek_) January 8, 2019

وحصلت مصر على 16 صوتاً، مقابل صوتاً واحداً لجنوب أفريقيا، في الاجتماع الخاص بالتصويت، لأعضاء المكتب التنفيذي بالكاف.

أهم ما هيكون في البطولة دي هو عودة الجمهور...فكونوا علي الأستعداد ♥#امم_افريقيا_2019 pic.twitter.com/OHNOIKmbZ4 — R A D W A N 🇯🇴🇩🇪 (@radwan1605) January 8, 2019

مليون مبروك

رسميا : مصر تفوز بتنظيم كاس الامم الافريقية 2019 🇪🇬🏆

ولعلها العودة الحقيقية للكورة المصرية والجماهير وعودة الاستقرار الحقيقي فى مصر pic.twitter.com/sQP9GjUTkX — Baher 👈🇪🇬 (@baher_lotfy79) January 8, 2019

ومن المنتظر ان تقام البطولة، في منتصف يونيو القادم وحتى منتصف يوليو، لأول مرة وبمشاركة 24 منتخباً.

مبروك للفراعنة التنظيم بس يارب نشوف المدرجات تاني مليانة #امم_افريقيا_2019 — الفرعون الصغير (@bHk1LGwlaUVcEGT) January 8, 2019

مبروك لمصر تنظيم #كاس_الامم_الافريقيه ٢٠١٩ . قدها يامصر 🇪🇬 — حسن الناقور#Nagoor18 (@hasanalnaqour) January 8, 2019