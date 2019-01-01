ندياي والمفرج يظهران في تدريبات الشباب

الشباب يستعد جيدًا قبل استئناف مباريات الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أشعل الثنائي متعب المفرج والسنغالي ألفريد ندياي، لاعبا الشباب مران الفريق، في أول ظهور لهم في تدريبات الليوث.

وكان الشباب قد دعم صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل تحقيق اللقب أو مركز مميز.

وأعطى الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني للشباب السعودي، راحة للاعبين بعد وصولهم قبل المشاركة في التدريبات.

ويتوسم جمهور الليوث خيرًا في الثنائي في إضافة شيء قوي في أداء الفريق في الموسم الجديد، والمنافسة على اللقب على عكس الموسم الماضي.

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وشهدت التدريبات بعض الخطط التكتيكية ومران بدني قوي للاعبين من أجل التجهيز جيدًا للمباريات المقبلة عقب التوقف الدولي.