ندومبيلي: ربما أختفي بعد 5 سنوات

كيف يمكن أن يُنسى ندومبيلي في ظرف 5 سنوات؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال تانجي ندومبيلي نجم وسط توتنهام إن المنافسة بين اللاعبين الشباب والمواهب الصاعدة في الوقت الحالي قد يجعله في طي النسيان خلال 5 سنوات.

وكان ندومبيلي قد ظهر مع أولمبيك ليون الفرنسي من خلال الأداء الكبير الذي قدمه معهم، ما جعله مطمعًا للعديد من كبار الأندية الأوروبية.

وبعد انتقاله إلى توتنهام، قدم أداء مميزًا بشكل فردي، ولكن جاء ذلك خلال فترة يمر فيها السبيرز بأحوال صعبة ونتائج سلبية قد تطيح بالمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وحول ذلك، قال ندومبيلي إن الشرط الوحيد للبقاء في عالم كرة القدم لفترة طويلة وصناعة مسيرة مميزة هو أن يكون اللاعب أكثر قابلية للتطور.

أخبار سارة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

وأضاف: "في الوقت الحالي هناك العديد من المواهب الشابة، وعلى ذلك من الممكن أن يحل أي لاعب مكان الآخر في حال لم يطور من ذاته"

وتابع: "في الدوري الإنجليزي الممتاز الأمور أصعب بالنسبة لي وتحتاج إلى فترة من أجل التعود على طبيعة المنافسة هناك، هذا ما أعمل من أجله الآن"

يذكر أن ندومبيلي كان مطلوبًا من عدد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.