ندومبيلي: جئت لتوتنهام من أجل الفوز بالبطولات

الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي

كشف تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام، أنه أصبح جاهزاً الآن للاستمتاع بحلمه بعد الانتقال للنادي الإنجليزي.

صاحب الـ22 عاماً انضم لسبيرز قادماً من ليون الفرنسي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب بتاريخ النادي.

ندومبيلي قال عن تلك الخطوة:"بالنسبة لي فهو حلم تحول إلى حقيقة، منذ طفولتي حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي".

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وأضاف:"الآن أريد الاستمتاع بهذا الحلم هنا وأتطلع لخوض هذه التجربة في أقرب وقت ممكن".

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وتابع:"أتمنى الفوز بالبطولات وتحقيق أشياء عظيمة مع توتنهام، هذا السبب الذي جاء بي إلى هنا".

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يذكر أن توتنهام احتل المركز الرابع بجدول البريميرليج الموسم الماضي، وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره من ليفربول بثنائية نظيفة.