نحو صفقات نارية؟ شركة أمريكية تضخ 400 مليون يورو سنويًا لريال مدريد

أبرم نادي ريال مدريد الإسباني، عقدًا مدته 25 سنة، مع شركة "Legends" الأمريكية المتخصصة في تسويق الملاعب الرياضية.

ويستعد ريال لإطلاق الملعب الجديد له "سانتياجو برنابيو" ليستضيف مباريات الفريق خلال الموسم القادم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النادي الإسباني سيتنازل عن 20% من الملعب للشركة الأمريكية لمدة 25 عامًا.

ومن المقرر أن تساهم الشركة بحوالي 400 مليون يورو سنويًا، من أجل تنظيم الأحداث المختلفة في الملعب الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن "Legends" ستكون مسؤولة عن بعض الجوانب التجارية لريال مدريد أيضًا، وستشرف على تجهيز مدرج "ميرينجو" الجديد، بحيث يمكن استخدامه من قبل فريق السيدات وكرة السلة والفريق الأول لكرة القدم.

وعلى المدى القصير ستقوم الشركة بضخ حوالي 150 مليون يورو بشكل مبدئي، قابلة للتوسع حتى 400-440 مليون يورو بشرط تحقيق ريال الأهداف المطلوبة من بناء الملعب.

وكشفت "موندو"أن الشركة الأمريكية مملوكة لصندوق رأس المال الاستثماري "Sixth Street" الذي يمتلك 20% من نادي سان أنطونيو سبيرز في الدوري الأمريكي للمحترفين، وسط توقعات حول نشاط تجاري مختلف بين كل الأطراف المعنية.

يذكر أن إعادة تصميم سانتياجو برنابيو سيتكلف ما بين 800 و900 مليون يورو، وهو مبلغ يعتزم النادي استرجاعه بأقصى سرعة مع تشغيل الملعب، من خلال استضافة فعاليات وأنشطة مختلفة.

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