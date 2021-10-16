"نحو العالمية الثانية" .. هاشتاج يُشعل حربًا بين عشاق الهلال والنصر

النصر والهلال يخوضان التحدي الآسيوي مساء اليوم الأحد

لا صوت يعلو لدى عشاق الهلال والنصر اليوم السبت فوق صوت مواجهة ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام برسبوليس والوحدة على الترتيب في الرياض.

التنافس بين الفريقين امتد للمسرح القاري، حيث أشعل هاشتاج على تويتر بعنوان "نحو العالمية الثانية يا نصر" حربًا بين جماهير العملاقين قبل ساعات من المباراتين المهمتين.

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جمهور النصر دشن هذا الهاشتاج لحث فريقهم على الفوز اليوم ومواصلة المشوار حتى تحقيق اللقب الآسيوي ومن ثم التأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

جمهور الهلال سخر بقوة من كلمة "العالمية الثانية"، موضحًا خلال تغريدات كثيرة أن النصر لم يتأهل لكأس العالم للأندية في المرة الأولى بفضل فوزه بدوري أبطال آسيا بل بترشيح من الاتحاد الآسيوي.

المثير أن بعض جماهير الاتحاد شاركت في الهاشتاج والسخرية من النصر والتأكيد على أن فريقهم فقط والهلال من يستحقان لقب العالمي لوصولهم لمونديال الأندية بعد الفوز بدوري الأبطال.

يُشار إلى أن الهلال والنصر سيلتقيان وجهًا لوجه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا إن حقق كلاهما الفوز اليوم.