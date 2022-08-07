"نحن نحبك" .. وداع عاطفي من جماهير برشلونة لألفيش

جماهير النادي الكتالوني تعرف كيف تودع أساطيرها!

ودع النجم البرازيلي دانييل ألفيش فريقه التاريخي برشلونة في مواجهة كأس خوان جامبر التي أقيمت ضد فريقه الحالي بوماس المكسيكي.

وقدم النجم سيرجيو بوسكيتس قائد النادي الكتالوني قميص الفريق الخاص بالموسم الجديد وعليه اسم ألفيش وعدد المباريات التي خاضها مع الفريق.

بالإضافة إلى ذلك حصل على درع فضي خاص من رئيس النادي جوان لابورتا الذي تواجد في أرض الملعب حتى يكرمه بشخصه.

اللاعب حصل على صفقات الجماهير التي ظلت تغني باسمه طوال وقت التكريم الذي استمر لحوالي ثلاث دقائق، لكنه لم ينته حتى نهاية اللقاء.

من جديد ووسط أحداث المباراة وبعد أن تم تبديل اللاعب البرازيلي بعد حوالي ساعة من عمر المواجهة هتف الملعب بأكمله باسمه وخرج ليحتضن المدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز.

وسبق لألفيش أن شكر تشافي في تصريحات صحفية أدلى بها عقب رحيله عن برشلونة لمنحه فرصة العودة لتمثيل النادي لمرة أخيرة.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت لصالح النادي الكتالوني بستة أهداف نظيفة فقط، بالرغم من تسجيل أربعة أهداف قبل حلول الربع ساعة الأولى.