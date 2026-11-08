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تحمّل تشابي ألونسو المسؤولية الكاملة عن الهزيمة الصعبة التي مُني بها تشيلسي بنتيجة 1-0 أمام سندرلاند، مفضّلاً التركيز على افتقار فريقه إلى الفعالية أمام المرمى بدلاً من الحديث عن قرارات التحكيم. وعلى الرغم من عدة قرارات مثيرة للجدل اتخذتها تقنية الفيديو المساعد في ملعب "استاد أوف لايت"، أصرّ مدرب تشيلسي على أن الأخطاء الدفاعية كانت السبب الرئيسي وراء عدم قدرة الفريق على الخروج بنتيجة إيجابية.

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ألونسو يتحمّل مسؤولية التعثّر في ستاديوم أوف لايت

كان ألونسو حازمًا في تأكيده أنّ إخفاقات تشيلسي كانت داخلية لا خارجية، وذلك عقب خسارة محبطة بنتيجة 1-0 أمام سندرلاند على ملعب ستاديوم أوف لايت. وعلى الرغم من مباراة طغت عليها واقعتا ركلتي جزاء كبيرتان، فقد ركّز الإسباني على عجز فريقه عن تفكيك البنية الدفاعية لسندرلاند. جاءت اللحظة الحاسمة عندما سجّل إنزو لو في من علامة الجزاء بعد احتساب خطأ على ليفي كولويل تجاه برايان بروبي، وذلك بعد لحظات فقط من حرمان كول بالمر من ركلة جزاء في الجهة المقابلة. وفي حديثه بعد المباراة، أوضح ألونسو أنّه لن يختبئ خلف الأعذار المتعلّقة بالتحكيم.

وتعليقًا على ركلة الجزاء التي احتُسبت ضدّ فريقه، أشار ألونسو إلى أنّ التحسّن الدفاعي كان ضروريًا. وقال لـ Sky Sport: «الركلة الأخرى، أعتقد أنّها حركة كان بإمكانه فيها أن يدافع بشكل أفضل. إنّه خطؤنا. كنت أحاول إيجاد حلول. كان ينقصنا بعض السرعة في التعامل مع الكرة، وبعض الصبر في اللعب أمام كتلة دفاعية منخفضة. لم نصنع ما يكفي من الفرص، ولم نملك ما يكفي من الصبر أو الإبداع لصناعة الفرص. لهذا السبب لم نكن قريبين من التسجيل».

قرارات تقنية الفيديو المثيرة للجدل تشعل النقاش

تأثّرت المباراة بشكل كبير بواقعتين في الشوط الأول تركتا جماهير تشيلسي في حالة استياء. أولًا، أُسقِط كول بالمر على يد لوك أونين، لكنّ حكم تقنية الفيديو المساعد نيك هوبتون قرّر أنّ أيّ تلامس مع بالمر قد حدث خارج منطقة الجزاء، ما أدّى إلى قرار بمواصلة اللعب. وبعد ذلك بقليل، انتقل التركيز إلى المنطقة الأخرى حيث خاض كولويل وبروبي صراعًا بدنيًا.

اعترف ألونسو بأنّه لم يُراجع عن كثب الواقعة التي شملت صانع ألعابه النجم قبل حديثه إلى وسائل الإعلام. وأشار بشأن الاحتجاج المرفوض: «لم أشاهد لقطة كول، لكن ربما كان هناك احتمال أن تُحتسب». كما كان المدرّب واقعيًا بشأن التحدّي البدني الذي فرضه الفريق المضيف، قائلًا: «كنّا مستعدّين لذلك. كنّا نعلم أنّ الأمر سيتطلّب الكثير للقدوم إلى هنا والفوز. لم يكن الأمر بعيدًا، لكنّه كان يتعلّق بالتفاصيل وبأشياء يمكننا القيام بها بشكل أفضل. كان بإمكاننا أن نؤدّي بشكل أفضل. لم نفعل ما يكفي لتسجيل ما كان سيكون هدف التعادل».

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التركيز على التطوير خلال التوقّف الدولي

وزاد من قسوة الخسارة تنامي قائمة الإصابات، إذ غاب كلّ من جوش أتشيامبونج وإميليانو مارتينيز عن الرحلة إلى الشمال. وأقرّ ألونسو بأنّ هذه الغيابات حدّت من مرونته التكتيكية، لكنّه رفض أن تكون مبرّرًا للنتيجة. واضطرّ تشيلسي إلى إعادة ترتيب صفوفه في الشوط الأول، حيث استُبدل ليفي كولويل بإستيفاو، ما دفع مويسيس كايسيدو إلى التراجع للعب دور دفاعي مُرتجل. وعلى الرغم من التغيير التكتيكي، بقي تشيلسي عاجزًا في الثلث الأخير، وفشل في اختبار روبين روفس بشكل منتظم طوال الشوط الثاني من اللقاء.

وتطلّعًا إلى المستقبل، شدّد مدرّب تشيلسي على الحاجة إلى الصبر مع استمرار تطوّر فريقه تحت قيادته. وأوضح ألونسو: «إنّه الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكي نكون منتظمين في هذه المرحلة، ما زلنا في طور التطوّر والتحسّن. اليوم الشعور ليس الأفضل، لكن أمامنا الوقت للعودة والتأمّل والرجوع من أجل نوفمبر وديسمبر ومواصلة التقدّم».