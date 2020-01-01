"نحن مجرد دُمى بالنسبة لهم" .. توني كروس يفتح النار على فيفا ويويفا

نجم ريال مدريد توني كروس يهاجم الفيفا واليويفا بسبب استحداث بطولات جديدة

هاجم متوسط ميدان ريال مدريد ومنتخب ألمانيا توني كروس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" بسبب عدم تقديرهم للاعبين بالشكل الكافي.

ويتوجه نهج الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك الاتحادات القارية وعلى رأسها الأوروبي إلى استحداث المزيد من البطولات بالنسبة للأندية وكذلك المنتخبات.

هذا النظام يعتبره توني كروس لا يمنح اللاعبين القدر الكافي من الراحة ويجبرهم على لعب العديد من المباريات فوق طاقتهم، لذلك هاجمه بشدة.

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وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية إن اللاعبين بالنسبة للفيفا واليويفا دمى وليسوا بشر نظرًا لتلك المعاملة التي يتلقونها.

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وأضاف: "بطولة الدوري الأوروبي الممتاز لن تضيف لكرة القدم، ولا أعتقد أننا كنا بحاجة إلى دوري الأمم الأوروبية والتي شكلت ضغطًا إضافيًا علينا بدنيًا"

وتابع: "سيكون الأمر مخالفًا لبعض قيم كرة القدم بأن تضع الأندية الكبرى في بطولة وحدها وتبعد الأندية الصغيرة نسبيًا عن المنافسة تحت الأضواء"

وأردف: " لماذا؟ نظرًا لأن العديد من الأندية لا يمكنها التطور بشكل أكبر وفقًا لذلك الوضع، بل إنها ستوسع الفجوة بين اللاعبين الراسخين بالفعل والشباب الذين يأتون من الخلف"

وحول البطولات المستحدثة كان كروس صريحًا حيث قال: "هذه البطولات الجديدة تأتي فقط من أجل الأموال والحصول على المزيد منها دون مراعاة لاستنزاف اللاعبين"

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يذكر أن العديد من لاعبي ومدربي كرة القدم قد رأوا في مسألة البطولات الجديدة والنظام المقترح لكأس العالم وبعض البطولات القائمة بالفعل تدميرًا لقيم كرة القدم والتنافسية فيها.