الدوري الإنجليزي الممتاز

"نحن خائفون" .. تشاكا عرف سر الخسارة قبل وقوعها

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Granit Xhaka Arsenal 2019/20
بينما احتفل لاعبو آرسنال بالهدف .. تشاكا كان يعلم ما ينتظرهم من ليفربول

يذكر أنه بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول ويصبح بالعلامة الكاملة، 9 نقاط من 3 مباريات، ويتقاسم صدارة البريميرليج مع إيفرتون، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة السادسة ويتراجع إلى المركز الخامس.

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