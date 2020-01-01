"نحن خائفون" .. تشاكا عرف سر الخسارة قبل وقوعها

وتقدم آرسنال بالهدف الأول في في الدقيقة الخامسة والعشرين عبر مهاجمه الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت من متابعته للكرة الطائشة التي أخطأ روبرتسون في إبعادها.

ولكن ليفربول عاد في النتيجة فيما بعد ليفوز بثلاثية، الأمر الذي خشي منه جرانيت تشاكا أثناء المباراة واتجه نحو زملائه ليحذرهم مما قد يحدث في الدقائق المقبلة بعد تقدمهم بالهدف الأول.

المباريات تلعب بمدرجات خاوية، لذلك من السهل أن تلتقط أصوات اللاعبين في الملعب خاصة إذا صاح أحدهم بصوت مرتفع، وهو ما قام به تشاكا بينما كان زملاؤه يحتفلون بالهدف الأول.

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بعد الهدف الأول صاح تشاكا: "نحن خائفون، نحن خائفون" وكررها مرتين كتعبير عن التراجع الذي ظهر على لاعبي آرسنال والميل إلى البقاء في الخلف أمام الضغط العالي للاعبي ليفربول.

بالفعل، كان التراجع الكبير ناقوس خطر حول تلقي أهداف أمام ضغط لاعبي الريدز، ليسجل ليفربول التعادل عبر ساديو ماني ثم الثاني عبر روبرتسون ثم الثالث عبر الوافد الجديد جوتا في الدقائق الأخيرة.

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