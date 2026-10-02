"نحبك يا جيسوس" .. جمهور ونجوم البرتغال يساندون مدرب الفريق عقب أزمة رونالدو

مسيرة البرتغال المتواصلة في دوري الأمم مستمرة. فعلى ملعب "باركن" في كوبنهاجن، تغلبت على الدنمارك بنتيجة 4-2. وكان هذا الفوز الثالث في ثلاث مباريات تحت قيادة المدرب الجديد جيزوس.

ومع ذلك، فقد طغت على النتيجة بطبيعة الحال الفضيحة الكاملة المحيطة بالرحيل المبكر للنجم كريستيانو رونالدو. فقد غادر مهاجم النصر معسكر المنتخب البرتغالي قبل المباراة بعدما كان قد غاب عن مباراة المجموعة السابقة أمام النرويج، وكان المصير نفسه يهدد بأن يحل به مجدداً.

لكن على أرض الملعب، بدا الفريق غير متأثر إطلاقاً بالاضطرابات. وعندما سُئل عن مدى صعوبة الحفاظ على التركيز وسط هذه الأحداث، جاء رد جيسوس هادئاً. وأوضح قائلاً: "لا أجد صعوبة في التركيز. أتعرفون ما الذي أجده صعباً؟ ألا أعرف كيف أدرّب لاعبيّ. هذا ما أجده صعباً. أما البقية، فصفر".

كما نفى جيسوس بشكل قاطع التكهنات حول وجود خلافات داخل الفريق: "الأمور التي تحدث لا تفرّق المجموعة. لم تفرّقنا ولن تفرّقنا". وأشار بدلاً من ذلك إلى التقدم السريع الذي تحقق تحت قيادته. وقال: "لديّ شعور بأن الفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى. نحن نواصل التطور من خلال التحليلات التي نجريها على المباريات، وفي المباراة التالية عادة ما يقدّم الفريق أداءً أفضل، دفاعياً وهجومياً على حد سواء. الفوز هنا بنتيجة 4-2 ليس أمراً سهلاً".

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"عون كبير": لاعبو البرتغال يساندون جورج جيسوس

كما أوضح فيتينيا أن اللاعبين يؤمنون بنهج المدرب. وأغدق لاعب الوسط المديح على المدرب البالغ من العمر 72 عاماً في مقابلة مع RTP: "كل الفضل يعود إلى عمل المدرب. قدّمنا مباراة رائعة. لا تنخدعوا بالنتيجة، لأنها كانت مباراة صعبة للغاية. كما كانت أفضل أداء لنا حتى الآن. نحن نواصل التطور، وكلما عملنا أكثر مع المدرب، كلما استوعبنا أفكاره بشكل أفضل. عمل المدرب بدأ يؤتي ثماره، وكان ذلك أكثر من واضح اليوم".

وعن رد فعل الفريق بعد رحيل رونالدو، أضاف فيتينيا: "حاولنا التركيز على المباراة وأعتقد أننا نجحنا في ذلك. كان رد فعلنا رائعاً للغاية".

وحلّ جونسالو راموش بديلاً عن رونالدو في خط الهجوم وتألق بتسجيله هدفاً وصناعته آخر. وأكد هو الآخر على تأثير المدرب: "قبل كل شيء، المدرب الجديد عون كبير. لدينا أفكار أوضح، ونعرف بالضبط أين يتمركز كل زميل، في الدفاع والهجوم على حد سواء. نحن نتحسن يوماً بعد يوم، وكل ذلك جزء من مسار".

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كيف كان رد فعل جماهير البرتغال على رحيل كريستيانو رونالدو؟

داخل الملعب، أثارت قضية CR7 ردود فعل متباينة. فقد ساند بعض المشجعين المدرب بكتابتهم عبارة "نحبك يا جيسوس" على قمصانهم، بينما رفع آخرون لافتة تحمل اسم رونالدو مع قلب في إشارة تضامن مع القائد السابق.

كما أشار جيسوس إلى أنه سيوضح ما جرى بينه وبين رونالدو بعد المباراة المقبلة أمام النرويج يوم الأحد. ومن شأن فوز آخر على النرويجيين أن يضمن التأهل المبكر إلى نصف نهائي دوري الأمم.