الدوري الإنجليزي الممتاز

نجوم وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد يتصدرون ترشيحات لاعب الشهر

آخر تحديث
التعليقات()
Anthony Martial, Man Utd
Getty
تألق كبير للفريقين منذ عودة المسابقات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل عن شهر يونيو، والتي شهدت تواجد ثنائي من مانشستر يونايتد ولاعبين من وولفرهامبتون.

الدوري الإنجليزي عاد في الشهر الماضي بعد طول توقف بسبب فيروس كورونا، وشهد حسم ليفربول رسمياً للقب بعد طول غياب.

وضمت القائمة ثنائي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش وأنتوني مارسيال بعد التألق الكبير لهما وقيادتهما الفريق لدخول سباق المربع الذهبي.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    أيضاً تواجد مدافع وولفز كونور كودي ومهاجمه رؤول خيمينيز في ظل استمرار انتصارات الثعالب والمنافسة على مقعد مؤهل لدوري الأبطال.

    آلان سان ماكسيم، مهاجم نيوكاسل الفرنسي، وداني إنجز، هداف ساوثامبتون، تواجدا كذلك بفضل السجل التهديفي المميز لكلاهما منذ استئناف المسابقة.

    أما على صعيد المدربين، فضمت القائمة فرانك لامبارد عن تشيلسي، أولي جونار سولشاير من مانشستر يونايتد، نونو سانتو ممثلاً عن وولفز، وستيف بروس مع نيوكاسل.

    ويدخل البريميرليج في الأيام المقبلة مراحل الحسم فيما يخص مراكز دوري الأبطال، والهابطين في ظل اشتداد الصراع بين عدة أندية.

    إغلاق