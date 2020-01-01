نجوم ليفربول يهنئون أقوى لاعب كرة قدم في العالم على صعود فريقه

تلقى أديبايو أكينفينوا مهاجم ويكومب واندرارز تهنئة من يورجن كلوب مدرب ليفربول على صعود ناديه إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

تلقى أديبايو أكينفينوا مهاجم ويكومب واندرارز تهنئة من يورجن كلوب مدرب ليفربول على صعود ناديه إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وصل ويكومب إلى البطولة للمرة الأولى في تاريخه الممتد لـ 133 عامًا، حيث فاز الفريق في المباراة ضد أكسفورد يونايتد بنتيجة 2-1 في ويمبلي.

وقال صاحب الـ38 عامًا في مقابلة عقب المباراة"انظر ، انظر ، دعني أهدأ. أولاً وقبل كل شيء ، أريد أن أحمد لله لأنه اليوم جعل المستحيل ممكناً ، منذ أربع سنوات وقفت أمامك وكنت عاطلاً عن العمل من الناحية الفنية".

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تابع "دعني أخبركم بشيء، الشخص الوحيد الذي من الممكن أن يراسلني عبر واتساب هو كلوب، حتى يمكننا الاحتفال معًا".

📲 - "The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!"@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever...😂pic.twitter.com/MAxCPgFZqq — Sky Sports (@SkySports) July 13, 2020

وأضاف "آمل أن تظهر قصتي أن الرأي الوحيد الذي يهم هو الرأي الذي لديك عن نفسك. لقد كنت محظوظًا ومباركًا للعثور على مدير ولاعبين يؤمنون بي ، لذلك نحن هنا اليوم ، وسأقولها من أجل الناس في الظهر: وايكومب في البطولة.

وواصل "انتظر ، انتظر ، سأقولها مرة أخرى: وايكومب في البطولة ، انتظر! الأشخاص في الخلف لم يسمعوني! وايكومب في البطولة!".

وقد سمع كلوب الذي قاد ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم طلب وايكومب وأجاب.

حيث قال صاحب الـ53 عامًا: "مرحبًا أيها الرجل الكبير ، مبروك!".

وتابع "شاهدت المباراة ، حسنًا ، لم أشاهد اللقاءات التي تلت المباراة ، ولكن هندرسون واللاعبون أخبروني أن أتواصل معك عبر واتساب".

وأردف "مبروك، أنا متأكد تمامًا أنك كنت تريد طوال مسيرتك اللعب في دوري الدرجة الثانية على الأقل، والآن تحقق ذلك أحسنت ".

واختتم "انتصار عظيم ، عظيم. حتى في الأوقات الغريبة ، آمل أن تحتفل بشكل مناسب."

يذكر أن هندرسون قام بتهنئته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا له مبروك، ورد أكينفينوا عليه"هيا الآن هندو ، أسطورة ليفربول يستمر في التحسن، شكرًا أخي".