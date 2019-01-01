نجوم بروسيا دورتموند استدعوا شخص ليغير قصات شعرهم ليلة مواجهة توتنهام

أزمة كبيرة في بروسيا دورتموند بعد كشف الصحافة عن التهاء نجوم الفريق بتغيير قصات شعرهم ليلة مواجهة توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن أزمة جديدة في نادي بروسيا دورتموند عقب الخسارة من توتنهام بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن نجوم الفريق استدعوا شخصًا لتغيير قصات شعرهم ليلة مباراة توتنهام في دوري الأبطال.

وأكد هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند أن ما حدث في غرف نجوم الفريق لا علاقة له بنتيجة المباراة ورفض تحميلهم اللوم كاملًا.

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وقال فاتسكه: "بكل تأكيد قص الشعر لا علاقة له الخسارة أو أداء الفريق، لقد تعرضنا للهزيمة لأسباب رياضية، وعلينا أن نحلل ذلك جيدًا وبشكل موضوعي".

وأضاف: "فكرة أن الخسارة جاءت بسبب تواجد من قص شعر اللاعبين قبل المباراة هو أمر لا توجد له أهمية سوى في الإعلام".

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وقال مايكل زورك المدير الرياضي للفريق: "في الوقت الحالي يحضر اللاعبون للمباريات بشكل مختلف عما كانت عليه الأمور في أيامي أو أيام ماتياس زامر، لكن ربما لن يحدث ذلك مجددًا".