نجوم العالم في مواجهة أطفال السعودية .. مباراة فريدة بمهرجان "العودة إلى الرياض"

المهرجان انطلق في 23 من أغسطس الماضي، ومستمر حتى الخامس من سبتمبر الجاري

مباراة ربما هي الأولى من نوعها في العالم ستشهدها العاصمة السعودية "الرياض"، خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات مهرجان "العودة إلى الرياض".

المهرجان يستهدف فئة الصغار، وانطلقت فعالياته في 23 من أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى الخامس من سبتمبر الجاري.

Shahid

نجوم العالم في مواجهة أطفال السعودية:

المهرجان يقام برعاية هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، الذي يحرص على تخصيص جانب رياضي في كافة المهرجانات التي يديرها.

وأعلن الوزير السعودي عن إقامة مباراة بين نجوم العالم وأطفال المملكة، معلقًا: "مباراة أول مرة تصير في المملكة".

وبالفعل حضر عدد من نجوم العالم للرياض خلال الساعات الماضية، على رأسهم البرازيليين ريكاردو كاكا، رونالدينيو وروبيرتو كارلوس.

ولم يكشف تركي آل الشيخ بعد عن المزيد من التفاصيل حول هذه المباراة.

الجانب الرياضي حاضر في مهرجانات هيئة الترفيه:

هذه المباراة هي امتداد للفعاليات الرياضية التي يقيمها آل الشيخ في المملكة، من خلال عمله في هيئة الترفيه، كونه كان سابقًا رئيسًا للهيئة العامة للرياضة – وزارة الرياضة حاليًا - .

على سبيل المثال لا الحصر، شهد موسم الرياض الماضي، إقامة مباراة جمعت بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني تحت عنوان "كأس مارادونا"، تكريمًا للأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا.

وكان الفريق الأرجنتيني في حقق الفوز في المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

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