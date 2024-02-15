نجوم الرياض .. ملخص الجولة 22 من دوري 1FF

ما هي نتائج الجولة الـ 22 مع نهاية المسابقة؟

شهدت الجولة الأخيرة من دوري نجوم الرياض، سقوط النجوم في فخ التعادل أمام برازيل أمازونيا، بهدف لكل فريق.

واستقبل النجوم الهدف الأول في المباراة، مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة السابعة بعدما استلم أندريا أوليفييري، تمريرة من تياجو باروس، وحولها بتسديدة بالقدم اليمنى في شباك عادل سالم.

وحاول النجوم العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل، بعدة تسديدات قوية وبالفعل حقق الفريق مبتغاه، في الدقيقة 32 بعدما أرسل سعيد علي عرضية، سددها أليكس أكينو في الشباك.

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وعقب المباراة سقط لاعبو النجوم، على أرضية الملعب وهم يعلمون أن موسمهم قد انتهى، بنتيجة مخيبة للآمال بالنسبة لمجموعة من اللاعبين الموهوبين، بعدما أنهى الفريق البطولة في المركز السابع خلف برازيل أمازونيا، ليخسر الفريق مكانًا في الملحق هذا الموسم.

وبالحديث عن بقية المباريات، احتل بالميرمو المركز الرابع بعد فوزه على بوندي بنتيجة 3-1، بينما كان فريق بنجالورو فينيكس، بحاجة للفوز على نايجا يونايتد، للحصول على فرصة للتأهل إلى التصفيات، ولكن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وبالانتقال للحديث عن قمة الترتيب، كان يسعى مانهاتن لانتزاع المركز الثاني من باريس سان دينيس، ولكنه تعادل أمام أنجلينوس، لينهي مانهاتن الترتيب وهو في المركز الثالث.

وفي المباراة الأخيرة من الجولة، لعب باريس أمام إنتر نوسانتارا، وكان بحاجة إلى نقطة واحدة على الأقل ليحتل المركز الثاني، ولكنه حصل على النقاط كاملة بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدف.