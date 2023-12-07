نجوم الرياض ينتصرون على سبورتيفو باليرمو في دوري One Future Football

مباراة مثيرة بين نجوم الرياض وسبورتيفو باليرمو

فاز فريق نجوم الرياض على سبورتيفو باليرمو بنتيجة 2-1، في مباراة ممتعة جمعت بين الفريقين في الرياض، حيث أحرز هدفي الفريق السعودي الذي يحتل المركز السادس كلًا من بدر عبد الله وراشد البلوشي.

بدر عبد الله تقدم بالهدف الأول بالدقيقة الأولى، بعد عرضية مثالية أرسلها اليوناني كوستاس تاكاس من الجهة اليمنى، ليضعها النجم صاحب الـ 29 عامًا في المرمى.

وأضاف العماني راشد البلوشي الهدف الثاني بالدقيقة 19 عن طريق تسديدة صاروخية من مسافة 30 مترًا، بعد تمريرة من زميله جميل سكيك، لترتطم في القائم ثم تدخل شباك مرمى الحارس أورتيز، وسط محاولات غي ناجحة من مدافعي باليرمو للتصدي للتسديد.

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البلوشي سجل الهدف الرابع له هذا الموسم، حيث استطاع أن يثبت للجميع أنه يمتلك موهبة رائعة وهو يبلغ فقط 21 عامًا.

وقلص أجناسيو كوريا لاعب باليرمو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، ولكن نجوم الرياض كانوا أقوياء للغاية في الشوط الثاني، ونجحوا في الحفاظ على النتيجة، خاصة الحارس علي عسيري الذي حل بديلًا لعادل سالم، الذي استطاع أن يحافظ على النقاط الثلاث بتصدياته.

من حيث تقييمات اللاعبين، كان الثلاثة الأوائل في الرياض هم كوستاس تاكاس (72)، وراشد البلوشي (72)، وجميل سكيك (70).

وبعد الفوز، انتقل الرياض إلى المراكز الستة الأولى، وهي الفاصلة في البطولة، حيث حققوا 3 انتصارات وتعادل في آخر خمس مباريات، ولذلك فهم يسيرون في الاتجاه الصحيح.

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وفي مكان آخر من One Future Football، خسر فريق Naija United بهدفين مقابل هدف واحد على أرضه أمام باريس سان دينيس البطل في الجولة 12، وعاد لاعبهم السابق هنري باباتوندي ليطاردهم عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 8، وضاعف فلوريان جرافا النتيجة بالدقيقة 14، ليقلص أنتوني تشيدي الفارق قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ولكن فريق Naija لم يتمكن من تحقيق هدف التعادل.

وكانت ثنائية باس هولسينك كافية لإنتر نوسانتارا للفوز على ساوث لندن يونايتد بنتيجة 2-1 في إندونيسيا، وهذا هو الهدفان الثامن والتاسع للمهاجم الهولندي في الموسم وحتى الآن.

وفاز نادي طوكيو للشباب بنتيجة 2-0 على فريق إف سي أنجيلينوس، على ملعب شيبويا المركزي، حيث حسم الثنائي تسوباسا تاناكا ورافائيل هوفي النقاط الثلاث.

وكان لوكا جونسون هو رجل المباراة التي انتهت بفوز مانهاتن إف سي 2-0 على بنغالورو فينيكس، حيث سجل جونسون والقائد خوسيه ألكانتارا هدفًا لصالح الإمبراطورية في فوز روتيني.

كما كان تشارلي بيكر جونز هو بطل بوندي في فوزه الساحق على البرازيل أمازونيا بالبرازيل، حيث نفذ بيكر جونز ركلة جزاء بالدقيقة 86 ليحقق الانتصار.