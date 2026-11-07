بدلًا من إسماعيل صيباري .. بايرن ميونخ أراد ضم نجم ليفربول

مشاركة تابع GOAL على جوجل

الصفقة لم تتم

إعلان

قبل التعاقد مع إسماعيل صيباري، أراد بايرن ميونخ على ما يبدو ضم نجم من ليفربول في الصيف. في بحثه عن لاعب هجومي جديد، قرر بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي حسم صفقة إسماعيل صيباري، الذي دفع البطل القياسي مقابله مبلغاً ضخماً بلغ 50 مليون يورو كقيمة انتقال إلى بي إس في آيندهوفن. غير أن الأمور كان من الممكن أن تسير بشكل مختلف تماماً.

فوفقاً لما ذكرته صحيفة بيلد، كان البافاري مهتماً من قبل أيضاً بلاعب ليفربول ريو نجوموها، وكان على استعداد لدفع 70 مليون يورو من أجله. ووفقاً للتقرير، فإن بايرن كان قد أجرى بالفعل محادثات مع شقيق نجوموها. أما سبب عدم الوصول إلى أي شيء أكثر تحديداً فيعود، بحسب التقرير، إلى ليفربول الذي لم يُبدِ أي استعداد لبيع اللاعب الإنجليزي.

ومع ذلك، يُقال إن الجناح الأيسر البالغ من العمر 18 عاماً لا يزال موجوداً على قائمة انتقالات بايرن ميونخ. فالمسؤولون ما زالوا مقتنعين بأن نجوموها يناسب البطل القياسي بشكل ممتاز. كما أن التواصل مع محيطه لا يزال قائماً. ويُقال إن محاولة جديدة قد تحدث في الصيف المقبل.

ويُعد اللاعب الدولي الإنجليزي، صاحب الثلاث مباريات دولية، من بين أكثر المواهب الكروية إثارة في أوروبا. فبعد أن احتفل بانطلاقته في الموسم الماضي مع الريدز، أصبح يُشارك بانتظام في هذا الموسم تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا كورقة رابحة بديلة. وبعد اثنتي عشرة مباراة رسمية، يمتلك في رصيده تمريرتين حاسمتين.

إعلان إعلان

وقد يكون نجوموها، الذي يمتد عقده مع الريدز حتى عام 2028، خياراً مثيراً للاهتمام بالنسبة إلى بايرن. فعلى الجناح الأيسر تحديداً، لن يكون وجود بديل إضافي إلى جانب لويس دياز أمراً غير مهم، لا سيما أن الكولومبي غائب حالياً بسبب الإصابة نتيجة تمزق في حزمة عضلية. غير أن ألفونسو ديفيز عرف حتى الآن كيف يسد الفراغ في هذا المركز، إذ قدّم الظهير الأيسر الأصيل أداءً لا بأس به إطلاقاً في المباريات الأخيرة.