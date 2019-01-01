نجولو كانتي يعود لتشيلسي في الوقت المثالي للامبارد

دفعة معنوية رائعة لتشيلسي ومدربه لامبارد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، تلقى دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في آخر مباراة ودية، قبل الاصطدام بالغريم المحلي مانشستر يونايتد في أول مباراة رسمية في الموسم الجديد.

وأدرج اسم بطل العالم ضمن القائمة التي ستواجه المنافس الألماني غدًا السبت، في آخر لقاء ودي لأسود غرب لندن في الجولة الاستعدادية للموسم الجديد.

وبتواجد لاعب ليستر سيتي السابق ضمن القائمة المشاركة في مباراة الغد، تكون فرصه قد تضاعفت أكثر من أي وقت مضى، للحاق بزيارة "أولد ترافورد"، المقرر لها في الحادي عشر من أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لموسم البريميرليج الجديد.

ومنذ عودة كانتي من عطلته الصيفية، لم يشارك في أي مباراة ودية، لشعوره بألم في نفس مكان الإصابة التي لحقت به مع نهاية الموسم الماضي، وهو ما جعل لامبارد يتركه في لندن، كإجراء احترازي لتفادي تفاقم الإصابة مع بداية الموسم.

⭐️علي مبخوت :

⚽20هدفًا

👟8 تمريرات حاسمة

⭐️ماركوس كينو :

⚽10أهداف

👟11 تمريرة حاسمة

⭐️مراد باتنا :

⚽8 أهداف

👟3 تمريرات حاسمة

⭐️خلفان مبارك :

⚽13هدفًا

👟13 تمريرة حاسمة

على مدافعي @AGLeague الحذر من هذا الرباعي الناري🔥



محظوظون عشاق @AlJazira_uae بهولاء النجوم😍 pic.twitter.com/KMPEj2hhRw — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وحقق تشيلسي جيدة في جولته الاستعدادية، مثل الفوز المهم على برشلونة بنتيجة 2-1 في كأس ركوتن في اليابان، وفي آخر مباراتين فاز على ريدينج 4-3 وعلى ريد بول سالسبورج بنتيجة 5-3.